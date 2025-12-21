¥è¥ë¥·¥«¡¢¡È½ñ´Ê·¿¾®Àâ¡É¤ò²»³Ú¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÆó¿Í¾Î¡Ù26Ç¯3·î¤ËÇÛ¿®·èÄê
¥è¥ë¥·¥«¤¬¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÆó¿Í¾Î¡Ù¤ò2026Ç¯3·î4Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÆó¿Í¾Î¡Ù¤Ï¡¢ÍèÇ¯2·î26Æü¤Ë¹ÖÃÌ¼Ò¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ën-buna¤¬¸¶°Æ¡¦¼¹É®¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡È½ñ´Ê·¿¾®Àâ¡É¡ØÆó¿Í¾Î¡Ù¤ò²»³Ú¤ÇÉ½¸½¤·¤¿ºîÉÊ¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡ÖÂÀÍÛ¡×¡ÖÀ²¤ë¡×¡ÖËº¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö½¤Íå¡×¡Ö²ÐÀ±¿Í¡×¡Ö¥ë¥Ð¡¼¥È¡×¡Ö¥¢¥Ý¥ê¥¢¡×¡Ö¤Ø¤Ó¡×¡Ö·î¸÷Íá¡×¤Î´ûÈ¯¶Ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ê¥ì¥³¡¼¥Ç¥¤¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥Ò¥Ã¥Á¥³¥Ã¥¯¡×¤Ë¿·¶Ê12¶Ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¹½À®¡¢Á´22¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£½ñ´Ê·¿¾®Àâ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤È¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÆó¿Í¾Î¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡Ö¥×¥ì¥¤¥·¥Ã¥¯¡×¤¬ÌÀÆü12·î22Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥×¥ì¥¤¥·¥Ã¥¯¡×¤Ï¤³¤Î²Æ¤«¤é¥À¥¤¥Ï¥Ä ¥à¡¼¥ô ¥¥ã¥ó¥Ð¥¹ ¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹TV CM¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÂÔ¤ÁË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤À¡£
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÆó¿Í¾Î¡Ù
ÇÛ¿®Æü¡§2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¢¨CDÈ¯Çä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¡Î¼ýÏ¿¶Ê¡Ï
01. ÁáÄ«¡¢Í¹ÊØ¼õ¤±
02. ±À¤Ë¤Ê¤ë
03. ²Ö¤âÁû¤á¤¯
04. ËâÀ
05. ¥×¥ì¥¤¥·¥Ã¥¯
06. ¥Ý¥¹¥È½Õ
07. ÂÀÍÛ¡¡¡ú¡¡
08. À²¤ë¡¡¡ú¡¡
09. Ëº¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡¡ú¡¡
10. ½¤Íå¡¡¡ú¡¡
11. ²ÐÀ±¿Í¡¡¡ú¡¡
12. ¥ë¥Ð¡¼¥È¡¡¡ú¡¡
13. ²ÐÁò
14. ¥¢¥Ý¥ê¥¢¡¡¡ú¡¡
15. ¤Ø¤Ó¡¡¡ú¡¡
16. ¤¦¤á¤
17. ÂïÌÚÄ»
18. ¥Ò¥Ã¥Á¥³¥Ã¥¯¡¡¡ù
19. ·î¸÷Íá¡¡¡ú¡¡
20. ÀéÄ»
21. Ý¥
22. ³¤¤Ø
¡ú ´ûÈ¯¶Ê
¡ù ¥ê¥ì¥³¡¼¥Ç¥¤¥ó¥°¶Ê
¢£¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥×¥ì¥¤¥·¥Ã¥¯¡×
2025Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡ËÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
https://yorushika.lnk.to/playsick
¢¨¥À¥¤¥Ï¥Ä ¥à¡¼¥ô ¥¥ã¥ó¥Ð¥¹ ¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹TV CM
¢£½ñ´Ê·¿¾®Àâ¡ØÆó¿Í¾Î¡Ù
Ãø¼Ô¡§n-buna¡Ê¥è¥ë¥·¥«¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë
ËÜÂÎ²Á³Ê¡§7700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡§8470±ß¡Ë
È¯¹Ô¡§¹ÖÃÌ¼Ò
Í½Ìó¡§https://yorushika.lnk.to/second-person
¾¦ÉÊ¹½À®¡ÊÍ½Äê¡Ë
¾®ÉõÅû¡Ä32ÄÌ
¸¶¹ÆÍÑ»æ¡ÜÊØäµ¡Ä170ËçÄøÅÙ
ÂçÉõÅû¡Ä1¸Ä
³°È¢¡Ê315Ð¡ß315Ð¡Ë¡Ä1¸Ä
¢¡¥è¥ë¥·¥«¡ØÆó¿Í¾Î¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È