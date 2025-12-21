FANTASTICSが2026年に全国7都市を巡るライブツアー＜FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”＞を開催する。

発表が行なわれたのは、、本日21日に行われた＜FANTASTICS LIVE TOUR 2025 “BUTTERFLY EFFECT”-FLY WITH YOU-＞のファイナルとなる静岡公演にて。FANTASTICSは今年7月の3日間、さいたまスーパーアリーナ（スタジアムモード）にてグループ史上最大規模のスペシャルライブを実施。各日異なるテーマで、『CRAWLING BUTTERFLY』『SILENT BUTTERFLY』『RISING BUTTERFLY』と題した3公演を開催し、“BUTTERFLY”というキーワードを軸に特別公演を行った。その後、9月より＜FANTASTICS LIVE TOUR 2025 “BUTTERFLY EFFECT” -FLY WITH YOU-＞が開幕。本日の静岡公演にて全公演を完走し、2025年を締め括った。

来年は、6年に一度の“LDH PERFECT YEAR”となる。そんな2026年に3度目のアリーナツアーとして開催される＜FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”＞は、太陽に向かってまっすぐ伸びていく“ひまわり”のように、これまで描いてきた軌跡を未来へと繋げ、次なるステージへ翔び立つFANTASTICSの姿を届けていくとのこと。ツアーは2026年5月23日(土)の愛知公演を皮切りに全12公演を予定している。チケット先行はFANTASTICS OFFICIAL FAN CLUBにて12月29日(月) 15:00よりスタート。

◆ ◆ ◆

■佐藤大樹 コメント

＜FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”＞の開催が決定しました。

僕たちFANTASTICSがデビュー当初から大切にしてきたシンボル”ひまわり”をツアータイトルに選びました。

メンバー9人の想いとファンのみなさんの気持ちを乗せて覚悟を持って全国を回ります。

2025年にファンの皆さんが起こしてくれた”風”と共に、来年は更に飛躍できるように一緒に未来へ翔んで行きましょう！

今お届けできるFANTASTICSの全てをこのライブで表現したいと思います。

ぜひライブに遊びにきてください！

◆ ◆ ◆

■＜FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”＞

愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場) ）ホールＡ

2026年5月23日(土) 開場16:00/開演17:00 広島・広島グリーンアリーナ

2026年6月20日(土) 開場15:00/開演16:00 大阪・大阪城ホール

2026年7月1日(水) 開場17:30/開演18:30

2026年7月2日(木) 開場17:30/開演18:30 静岡・エコパアリーナ

2026年7月18日(土) 開場15:00/開演16:00

2026年7月19日(日) 開場14:00/開演15:00 東京・有明アリーナ

2026年7月25日(土) 開場15:00/開演16:00

2026年7月26日(日) 開場14:00/開演15:00 福岡・マリンメッセ福岡 A館

2026年9月6日(日) 開場14:00/開演15:00 東京・国立代々木競技場 第一体育館

2026年9月26日(土) 開場15:00/開演16:00

2026年9月27日(日) 開場14:00/開演15:00 福井・サンドーム福井

2026年10月11日(日) 開場15:00/開演16:00 ■チケット料金

1.全席指定：￥12,100(チケット代￥11,000＋税)

2.プレミアムチケット：￥18,150(全席指定￥11,000＋アップグレード￥5,500＋税)

3.プレミアムチケット(オリジナルグッズ付き)：￥24,200(全席指定￥11,000＋アップグレード￥5,500＋オリジナルグッズ￥5,500＋税) 【詳細はこちら】

https://fnt.exfamily.jp/s/ldh06/news/detail/11115

■Single 「ずっとずっと」

2025.12.05 リリース

https://fantastics.lnk.to/ZUTTO_CD ■BEST ALBUM

2026.02.12 リリース

https://fantastics.lnk.to/BEST_CD