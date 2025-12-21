年末年始バタバタな40・50代へ →【3COINS】挟むだけで“きちんと見え”♡「主役バンス」

年末年始は、予定がぎゅうぎゅうで大忙しという40・50代へ。そんなバタバタなスケジュールの中でもおしゃれ心を忘れたくないなら、主役級の存在感を放つ【3COINS（スリーコインズ）】の「主役バンス」をチェックしてみて。すっきりとした清潔感のあるヘアがすぐにつくれるだけでなく、華やかなフェスティブムードも放ってくれそう。年末の忙しさのピークを迎える前に、スリコに走って！

とびきり華やかなフリルデザイン

【3COINS】「パール付フリルバンス」\550（税込）

まさに主役級の華やかさを演出するバンスクリップが、この価格でゲットできるのはスリコならではかも。光沢のあるフリルにフェイクパールをあしらったデザインで、まとめ髪にするだけで一気にエレガントに。忘新年会、クリスマスパーティーなどの華やかな場面にはもちろん、気合を入れて取り組みたい大掃除やおせち作りのモチベーションアップにも効果がありそう。

上品なきらめきで、大人の装いに◎

【3COINS】「パールリボンバンス」\550（税込）

上品なリボンモチーフに、小粒のフェイクパールをずらりと並べたデザインが印象的なバンスクリップ。ゴールドカラーのメタル素材と艶めくフェイクパールにより、髪をひとまとめにするだけで、シンプルなヘアスタイルでも一気に華やぎます。それでいて主張しすぎない洗練されたデザインなので、きちんと感を求められるシーンにも合わせやすそう。

ツイードの質感で冬らしさをひとさじプラス

【3COINS】「ツィードツイストバンス」\220（税込・セール価格）

ツイードの立体的な質感がシーズンムードを盛り上げてくれそうなバンスクリップ。落ち着いた色味で、ミドル世代の日常使いにしっくりきそうなデザインです。シンプルなニット + ボトムスのワンツーコーデの日には、こちらのバンスクリップを主役に据えて、冬のおしゃれを楽しんでみては。

甘さもクールさも欲しい日に

【3COINS】「メタルハートバンス」\330（税込）

艶消しメタルのクールな質感と、キュートなハートモチーフが光るデザイン。スタイリッシュな中に可愛さがあり、大人の遊び心をアピールできそう。約縦4 × 横7cmの小ぶりなサイズ感で、ポニーテールやハーフアップといった、シンプルなヘアアレンジをおしゃれにアップグレードしてくれそう。

甘すぎない絶妙なバランスで、大人の抜け感ヘアを楽しめそうです。

