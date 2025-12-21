muque、Zepp含む全国14都市を巡るツアー開催決定
muqueが、2026年3月より＜muque LIVE TOUR 2026＞を開催することを発表した。
11月から4都市で開催した自主企画＜muque presents “PLAYPARK4”＞を様々なアーティストと共に駆け抜けたmuque。次なるツアーは、これまで訪れたことのない都市のライブハウスから、5箇所に渡るZeppまで、計14箇所を巡る全国ツアーとなっている。チケットはFC先行が開始している。
＜muque LIVE TOUR 2026＞
3/3(火) 石川・⾦沢EIGHT HALL開場18:15 / 開演19:00
3/5(木) 長野・NAGANO CLUB JUNK BOX 開場18:30 / 開演19:00
3/7(土) 宮城・仙台darwin 開場17:30 / 開演18:00
3/8(日) 岩手・盛岡 Club Change Wave 開場17:30 / 開演18:00
3/14(土) 熊本・B.9 V1 開場17:15 / 開演18:00
3/15(日) 長崎・DRUM Be-7 開場17:30 / 開演18:00
3/21(土) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM 開場17:15 / 開演18:00
3/24(火) 栃木・HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2 開場18:30 / 開演19:00
3/26(木) 茨城・⽔⼾LIGHT HOUSE 開場18:30 / 開演19:00
4/5(日) 北海道・Zepp Sapporo 開場17:00 / 開演18:00
4/11(土) 大阪・Zepp Osaka Bayside 開場17:00 / 開演18:00
4/12(日) 愛知・Zepp Nagoya 開場17:00 / 開演18:00
4/19(日) 東京・Zepp Haneda (TOKYO) 開場17:00 / 開演18:00
4/29(水・祝) 福岡・Zepp Fukuoka 開場17:00 / 開演18:00
【チケット】
All Standing 前売り：\5,000(税込) / 当⽇：￥5,500(税込)
Zepp公演のみ
All Standing 前売り：\5,500(税込) / 当日：\6,000(税込)
2階指定席 前売り：\6,000(税込) / 当日:\6,500(税込)
FC先行実施期間
12月21日(日)18:00〜12月28日(日)23:59 ※抽選
http://muque-fc.com/
◾️Digital Single「bestie」
2025.12.24(水) Release.
Pre-add / Pre-save：https://ffm.to/muque_bestie
◾️ライブ出演情報
◆＜FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025＞
2025年12月27日（土）インテックス大阪
開場10:00 / 開演11:00
チケット：https://radiocrazy.fm/ticket/
公演詳細：https://radiocrazy.fm/
◆＜rockin’on presents『COUNTDOWN JAPAN 25/26』＞
2025年12月28日（日）千葉・幕張メッセ国際展示場1〜11ホール・イベントホール
開場9:30 / 開演12:00（予定）
チケット・公演詳細：https://countdownjapan.jp/
◆＜a子とmuque＞
2026年1月30日（金）Music Club JANUS
開場18:30 / 開演19:00
出演：a子 / muque
チケット：https://w.pia.jp/t/am0130/
◆＜Chilli Beans. “good days tour”＞大阪公演
2026年2月14日（土）Zepp Namba
開場17:00 / 開演18:00
出演：Chilli Beans. / muque
▼チケット
1Fスタンディング：前売：\7,000（税込）
2F指定席：前売：\7,500（税込）
※1申し込み4枚まで
※未就学児入場不可
※入場時別途ドリンク代必要
関連リンク
◆muque オフィシャルサイト
◆muque オフィシャルX
◆muque オフィシャルInstagram
◆muque オフィシャルYouTubeチャンネル
◆muque オフィシャルTikTok