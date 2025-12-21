全日本選手権で“共演”したレジェンドが話題【写真：中戸川知世】

全日本選手権最終日

　フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権は21日、東京・代々木第一体育館で最終日が行われた。表彰式で花束贈呈を行った伊藤みどりさんが自身のインスタグラムを更新。浅田真央さんとの写真を公開し、ファンも騒然となった。

　20日の男子フリー表彰式で花束贈呈を務め、大歓声を浴びた伊藤さん。この日もペアの表彰式に登場した。

　その後、自身のインスタグラムを更新。「全日本選手権…　浅田真央さんも　応援にきてますよ…」として公開したのは、浅田真央さんとの2ショット写真だった。

　現役時代はともにトリプルアクセルを武器に世界の最前線を走り、五輪では1992年アルベールビルで伊藤さんが、2010年バンクーバーで浅田さんが銀メダルを獲得。超レジェンドの“共演”に、ファンも騒然となった。

　伊藤さんは女子最多の全日本9度制覇で、浅田さんも6度日本一に。2人合わせて15度優勝となっている。

