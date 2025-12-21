坂角総本舖のゆかり無料進呈！

名古屋駅で正月前に福を先取り

本文前まとめ

・ゆかりで福を呼ぶ12/27限定イベント。

・参加無料でプレゼントやSNS特典も。

・名古屋駅直結で気軽に立ち寄れる！

名古屋の年末恒例、福を集める特別な一日

年の瀬が近づくと、名古屋らしい正月準備を感じさせてくれるイベントがあります。

名古屋土産としてもおなじみの、老舗えびせんべいメーカー「坂角総本舖」の「福を呼ぶ 正月えびせん」。

12月27日(土)の1日限定、名古屋駅直結の『KITTE名古屋』1階イベントスペースで行われる、参加無料のスペシャルイベントです。

今年で3年目を迎えて、楽しみにしているファンも年々増えています。

縁起物の海老を味わい

福を呼ぶ体験を！

このイベントの主役は「坂角総本舖」の代表商品である海老せんべい「ゆかり」。

海老は古くから「目が出る＝めでたい」「長寿」の象徴とされ、お正月に欠かせない縁起食材です。

イベントでは福を呼ぶ簡単な作法にのっとり、参加者全員で「ゆかり」を食べ、新しい年の幸せを願います。

開催時間は11:30から18:30まで全8回。11:30～/12:30～/13:30～/14:30～/15:30～/16:30～/17:30～/18:30～。

各回所要時間は約30分で各回先着100名、合計800名を予定しています。

参加者には「ゆかり」を1枚進呈。

事前予約制ですが、予約が埋まった場合でも当日枠もあり、会場内QRコードから申し込みが可能です。

運試しも楽しめる

ハズレなしのサイコロゲームも

「ゆかり」を食べて福を呼ぶ体験に参加した人には、続けてサイコロゲームにも挑戦できます。

こちらも参加無料です。

アタリが出れば、イベント記念品である「ゆかり干支ノ箱[午]1,382円」をプレゼント。

外れても、非売品の「ゆかり」アクリルキーホルダーがもらえるということで、嬉しすぎるハズレなし。

大人も思わず本気になる、年末らしい運試しとして盛り上がりそうですね。

SNS投稿でステッカープレゼント

会場内に隠された「正月えびせんマーク」を撮影し、坂角総本舖の公式SNSをフォロー。

「#正月えびせん」を付けて投稿した画面をスタッフに見せると、オリジナルステッカーがもらえるSNSキャンペーンも。

対象SNSのインスタ、X、フェイスブックを福のお土産に変えてくれる、こちらも年の瀬のちょっとしたお楽しみ。

年始の手土産にぴったりな

お年賀商品も販売！

会場内では年賀限定商品の販売も行われます。

「ゆかり干支ノ箱[午]」は8枚入り2袋で1,382円。

さらに「ゆかりBIG干支ノ箱[午]は」干支ノ箱4箱分、合計64枚入りで5,529円。

いずれも賞味期限は製造日より60日。

年末年始の手土産として、親族から仕事関係まで幅広く使えそうな内容です。

名古屋東照宮への奉納に込められた願い

「坂角総本舖」では11月27日(木)に『名古屋東照宮』へ「ゆかり」の奉納も行いました。

原料の約7割に海老を使用した「ゆかり」に、一年のしあわせと健康への願いを込めて奉納。

奉納された「ゆかり」は、年明けに参拝者へお福分けとして振る舞われます。

地域とともに歩んできた老舗ならではの取り組みです。

名古屋の歴史とともに続く

坂角総本舖ならではのイベントへ

1889年創業の「坂角総本舖」は江戸時代に徳川家へ献上されていた「えびはんぺい」をルーツに持つ老舗。

1枚の約7割が海老の身という「ゆかり」は、二度焼きによる香ばしさと深い旨みが特長です。

名古屋の街とともに受け継がれてきた味わいを、年の締めくくりに体験できる「福を呼ぶ 正月えびせん」。

新しい年を気持ち良く迎えたいナゴヤドット読者の皆様にぜひ立ち寄ってほしいイベントです！

イベント名：福を呼ぶ 正月えびせん

開催場所：KITTE名古屋1階イベントスペース

開催期間：12/27(土)

開催時間：11:00～19:00

料金：無料

公式サイト：https://www.bankaku.co.jp/shop/default.aspx