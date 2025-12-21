漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」の敗者復活戦が21日、東京・六本木の「EX Theater ROPPONGI」で行われ、カナメストーンが決勝への最後の出場権を獲得した。

最後の芸人審査員投票、ミキ、カナメストーン、カナメストーン、ミキと入り、最後の5票目。司会の陣内智則から「カナメストーン！」と勝ち名乗りを受けると、2人はそろって頭を抱えて「マジ？マジ？」と驚きを表現した。さらに、山口誠（39）は感情があふれ、零士にディープキス。零士（39）は「こいつ気持ちガーなったら、眼球にチューするタイプでした！」と、驚きながら喜びを表現した。

Bブロック6番手で登場したカナメストーンは、ピアノを弾くと悪魔が取りついてしまう娘と、父との攻防戦をコミカルに描いた。最後はファイナルスト経験者のカベポスターを破って、ブロック1位を確定させた。

カナメストーンは結成16年目。これまでは準々決勝が最高成績だったが、敗者復活で年の瀬の大舞台へ向かう。過去にはサンドウィッチマン（07年）、トレンディエンジェル（15年）と、敗者復活組からの優勝者もおり、大会史上3組目の復活Vを目指す。

敗者復活戦は準決勝で敗れた組のうち、21組が出場し、A、B、Cの3ブロックに分かれてネタを披露。会場の観客から無作為に選ばれた200人による投票で各ブロック1位を選び、最後に芸人審査員5人が3組を最終審査し、決勝に進む1組を決めた。

出場組はAブロックがおおぞらモード、20世紀、ゼロカラン、イチゴ、ミカボ、ネコニスズ、TCクラクション。Bブロックがひつじねいり、フランツ、センチネル、カナメストーン、例えば炎、ドーナツ・ピーナツ、カベポスター。Cブロックが今夜も星が綺麗、大王、生姜猫、黒帯、スタミナパン、ミキ、豆鉄砲。芸人審査員は渡辺隆（錦鯉）、ユースケ（ダイアン）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、久保田かずのぶ（とろサーモン）、井口浩之（ウエストランド）、司会は陣内智則、齊藤京子が務めた。

既にエバース、豪快キャプテン、真空ジェシカ、たくろう、ドンデコルテ、ママタルト、ヤーレンズ、ヨネダ2000が、決勝進出を決めている。大会は午後6時30分から、ABCテレビ・テレビ朝日系で生放送される。