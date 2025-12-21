【M-1】敗者復活はカナメストーン ミキとの大激戦を制す
漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』（ABCテレビ・テレビ朝日系 敗者復活 後3：00／決勝 後6：30）について、最後の1枠をかけて行われる『敗者復活戦』（後3：00）が21日、都内で行われた。Aブロックは20世紀、Bブロックはカナメストーン、Cブロックはミキが勝ち上がる中、カナメストーンが決勝に勝ち上がった。最終決戦ではカナメストーンが3票、ミキが2票の大激戦となった。
敗者復活戦のルールは、準決勝の順位をもとに、ABC3つのブロックが公平になるように21組を振り分け。各ブロックの勝者を決めるのは、会場700人の中からランダムに選ばれた200人の観客となる。1組ずつ、ネタ終わりで「暫定勝者」か「挑戦者」のどちらが面白かったかを審査する。各ブロックの勝者3組の中でどの組が一番面白かったかを決めるのは、M-1グランプリの舞台を知り尽くした芸人審査員。投票数が一番多かった組が、決勝戦の舞台へと進むことができる。
4日の準決勝を経て、ファイナリスト9組が決定。豪快キャプテン、ドンデコルテ、めぞん、たくろうの4組は初の決勝進出を果たした。5年連続決勝進出という真空ジェシカ、3年ぶりの決勝進出となるヨネダ2000、昨年4位のエバース、5位のヤーレンズ、10位のママタルトといった、そうそうたる顔ぶれとなった。フレッシュな新星が一気に駆け上がるのか、M-1を知り尽くした経験者たちが実力を発揮するのか、期待が集まる。
審査員は昨年に引き続き9人制で、礼二（中川家）、山内健司（かまいたち）、塙宣之（ナイツ）、博多大吉（博多華丸・大吉）、哲夫（笑い飯）、柴田英嗣（アンタッチャブル）、駒場孝（ミルクボーイ）、後藤輝基（フットボールアワー）、海原ともこ（海原やすよ・ともこ）。今年は9人中7人が続投。2001年王者の礼二は今年で11回目、塙は8回目、大吉は6回目、2010年王者の哲夫と海原ともこは3回目、2004年王者の柴田と山内は2回目、2003年王者の後藤と2019年王者の駒場は初審査員となる。吉本興業以外に所属している審査員が塙と柴田の2人となり、昨年から引き続き「漫才師のみの審査員」という構成になった。
出場順を決める「笑神籤（えみくじ）」のプレゼンターを東京2020オリンピック柔道金メダリストの阿部詩選手、パリパラリンピック車椅子テニス金メダリストの小田凱人選手、大相撲第74代横綱・豊昇龍智勝の3人が務める。昨年は、阿部一二三選手が笑神籤を担当した際、令和ロマンが、2年連続のトップバッターとなり、会場が騒然。2番手は昨年準優勝のヤーレンズを引き当てる劇的な幕開けを演出する形となったが、今年もどんなドラマが待ち受けているのか。
■『M-1グランプリ2025』敗者復活
MC：陣内智則、齊藤京子
審査員：渡辺隆（錦鯉）、ユースケ（ダイアン）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、久保田かずのぶ（とろサーモン）、井口浩之（ウエストランド）
結果
【Aブロック】
ミカボ：83％ おおぞらモード：17％
ミカボ：55％ TCクラクション：45％
ミカボ：52％ イチゴ：48％
ミカボ：45％ ゼロカラン：55％
ゼロカラン：47％ ネコニスズ：53％
ネコニスズ：44％ 20世紀：56％
【Bブロック】
センチネル：15％ ひつじねいり：85％
ひつじねいり：64％ ドーナツ・ピーナツ：36％
ひつじねいり：64％ フランツ：36％
ひつじねいり：42％ 例えば炎：58％
例えば炎：37％ カナメストーン：63％
カナメストーン：59％ カベポスター：41％
【Cブロック】
生姜猫：16％ 大王：84％
大王：65％ スタミナパン：35％
大王：71％ 今夜も星が綺麗：29％
大王：49％ 黒帯：51％
黒帯：32％ ミキ：68％
ミキ：64％ 豆鉄砲：36％
【最終決戦】
20世紀：0票
カナメストーン：3票
ミキ：2票
