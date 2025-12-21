「無責任な決断かもしれませんが...」J３→J１へ。イタリア出身の25歳が明かす移籍の理由「大きく成長できるチャンスが巡ってきた」
イタリア出身の25歳。これまで横浜FC、YS横浜、長野、鹿児島を渡り歩き、2024年から松本に所属する大内一生が、広島に完全移籍。12月21日に発表された。
「松本山雅に関わる全ての皆様 今シーズンもたくさんの応援ありがとうございました」
2025シーズンはリーグ戦で38試合に出場した守護神は、松本の公式サイトでまず感謝を伝え、「このたび、サンフレッチェ広島に移籍することになりました」と報告。松本での日々を振り返った。
「山雅に加入してから２年間、昇格に貢献することだけを考え、常に100％で取り組み続けました。しかし、昇格という目標を叶える力になれなかったのはとても悔しく、申し訳ない気持ちでいっぱいですし心残りです。その悔しさは今後も僕の心の中に残り続けます」
J３からJ１へ。様々な思いがあった。
「その中で山雅をもう一度上のステージに戻すための力になりたいという気持ちがある一方で、限られたサッカー人生の中で選手として大きく成長できるチャンスが巡ってきたと感じています。非常に難しく無責任な決断かもしれませんが、少しでも理解していただけたら嬉しいです」
松本のことは、忘れない。
「これからの山雅は既存の選手達と新しく加入する選ばれし者達に託したいと思います。これからは僕も山雅サポーターの一員として山雅を陰ながら応援していきます。重ねて、これからも僕の応援もしていただけたらとても嬉しいです。本当に２年間ありがとうございました」
また広島を通じては、「レベルの高い環境で切磋琢磨できる事、そして最高のスタジアムとサポーターの皆様の前でプレーできるのがとても楽しみです！ サンフレッチェ広島に関わる全ての皆様の信頼を早く得られるよう、全力で頑張ります！」などと意気込みを伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
