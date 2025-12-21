【近畿の天気】２２日（月）は冬らしい寒さ戻る…クリスマスイブの２４日（水）は再び広い範囲で雨

１２月２２日（月）の近畿地方は、寒さが戻るでしょう。二十四節気の「冬至」で暦通り、１日を通して冬らしい寒さになりそうです。



近畿地方は西から張り出す高気圧にゆるやかに覆われるでしょう。このため、天気は回復に向かいますが、午前中は日本海側を中心に寒気の影響を受ける見込みです。



そのため、北部では午前中は雨の降る所がありますが、午後は雨はやみ、夜には晴れ間の出る所がありそうです。中部と南部では午前中は雲がひろがりやすいものの、午後は晴れ間が広がるでしょう。





朝の最低気温は前日より大幅に低く、６〜９℃くらいの見込みです。日中の最高気温は８〜１１℃くらいの所が多く、この時季らしい寒さが戻るでしょう。二十四節気の「冬至」で、夜はゆず湯で体を温めるのがよさそうですが、急激な温度変化で体が大きなダメージを受ける「ヒートショック」など入浴中の事故には要注意です。２３日（火）は、午前中は晴れる所が多くなりますが、午後は南部を中心に雨の降る所がありそうです。クリスマスイブの２４日（水）は広く雨が降り、クリスマスの２５日（木）も雨の残る所がありそうです。雨のあとは強い寒気が流れこみ、２６日（金）から２７日（土）は北部で雪の降る所があり、寒さが厳しくなりそうです。今年も残り１０日ほどになりましたが、寒さで体調を崩さないように気を付けてください。