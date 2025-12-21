【速報】大阪自民の復活へ導けるか　松川るい参院議員が府連会長に正式に就任

国政選挙での惨敗が続く“大阪自民”。１２月２１日（日）の府連大会で、今年８月から会長代行を務めていた松川るい参院議員（５４）が、正式に会長に就任しました。



今年７月の参院選で、自民党は大阪選挙区で公認候補が落選。１９９８年の参院選以来、２７年ぶりに大阪選挙区で議席獲得を逃しました。



去年１０月の衆院選でも小選挙区での当選者がゼロ。比例復活当選が１人にとどまるなど、“大阪自民”は国政選挙での惨敗が続いています。





去年１２月から大阪府連会長を務めていた青山繁晴参院議員は、参院選敗北の責任を取り今年８月に会長を辞任。その後、会長は空位とする形で、松川るい参院議員（５４）が会長代行を務めていました。▼「戦うべき相手は他党ではない、府民の皆様からの諦めの気持ち、“いつかは戻れるだろう”という私たちの甘えた根性、それと戦うべき」自民党大阪府連は、１２月２１日（日）に大阪市内で府連大会を開き、松川るい参院議員の会長就任を正式に決定しました。府連会長就任を受けての松川るい氏のあいさつ（抜粋）「本当にこの数年で、私たち大阪府連は、国政において大きく仲間を失い、勢力を落としてしまいました。でも、明けない夜はありません。成功するまで続ければ、失敗は挑戦の過程に変わります」「これは掛け値なしで私は思っていますけど、候補者力、議員力では、実は自民党の候補者はこの大阪においても、どの級であっても、全然負けていない、私は本当に心からそう思っています。私たちに必要なのは、勝ちに向かって、原点に戻って、泥臭く１軒１軒回って、そして諦めない、努力し続けるその姿勢だと思います」「私は、戦うべき相手は他党ではない、府民の皆様からの諦めの気持ち、そしてまた、“いつかは戻れるだろう”という私たちの甘えた根性、それと戦うべきだと思っています」