漫才ナンバー１決定戦「Ｍ−１グランプリ ２０２５」決勝が２１日夜に行われる。

ネットは笑い飯・哲夫が審査員を務めることに「ドキドキ 審査員の哲夫さんが気になる」「哲夫ちゃんと審査するんかなｗ」「哲夫が今日のＭ-１の審査で爆弾コメントばっかしだしたらおもろいな」「哲夫の立ち回りが一番気になるの草」「哲夫今日の Ｍ-１どうすんだろｗ」と注目を集めている。

哲夫は、霜降り明星・粗品とバトル中。

発端は２人が審査員を務めた１３日の女芸人ナンバー１決定戦「ＴＨＥ Ｗ ２０２５」決勝。当日は粗品が審査員として大暴れし、歯に衣着せぬ猛毒＆ロング評論が話題に。

これに哲夫が１７日のＦＭ大阪「赤ｍａｒｕ」で、ネットに書かれていたコメント回数を見たとして「粗品５回、俺が最低回数の２回。えっ、そんな差あるねや。そんだけしかコメントさせてもらってないんや。次から断ろかな」と発言。

粗品の猛毒論評は、日本テレビ側の求めに応じたものとしたうえで「そんだけ大事にされないっていうんやったら、やらんほうがええかな」とも。粗品の審査について「もうちょっと短くてよかった」とし、「コメントまで回数増えるくらいにしてもらわんと、今後やりません」と述べた。

これに粗品が１９日にＹｏｕＴｕｂｅ動画で「事実長かったです。反省してないです。何がアカンねん？」と反論。事前に日本テレビ側とは打ち合わせで酷評もありで臨むと確認していたとした。

哲夫に向けては猛毒が大爆発。

「哲夫さん、あなた大した審査コメントしてはらなかったじゃないですか。僕の審査時間３０秒渡したとしてどうなってました？」

「端的に言いますけど、後輩の方が出番回ってきてスネてるんですよ、あなた。かなりの小心者ですよ。ちょっとダサすぎてしんどいかな。格好悪いですよ。あんたおかしい。そんな芸人じゃなかった、どうしたんですか？そんなに僕が怖いですか、ショックやわ」

「あなたの審査コメントに需要なかったんでしょ。本番中にそう判断されたんじゃないですか」とぶっ放した。