2025年10月に話題になった本は？「変な」シリーズ新作登場 物価高には家計簿を味方につけて【なんでもランキング】
※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年1月号からの転載です。
前まで夏、それもむちゃくちゃ暑い夏だったのに、10月の総合ランキングにはもう家計簿が。光陰矢のごとし！ ベスト20のうち4点が家計簿・家計ノート。諸物価の値上がりが激しい今、きっちり家計管理しなくてはと考える人も多いだろう。
雨穴『変な地図』が9位で登場。「変な」シリーズの最新作だ。発売日は10月31日。発売と同時にベストセラーに。「変な」パワー、恐るべし。
コミックのランキングは『SPY×FAMILY』（16）、『キングダム』（77）、『3月のライオン』（18）とベストセラーリスト常連が上位を占める。注目は7位の『ベル・プペーのスパダリ婚約』（2）。外見はベル・プペーすなわち美しい人形のようだが、じつはとんでもなく豪胆なお姫様の恋と冒険の物語。
文庫は吉田修一『国宝』の1・2位独占が続く。3位登場の郄田郁『志記』（一）は江戸時代後期を舞台にした時代小説。医学と刀鍛冶の道を選んだふたりの女性を描く。
文：永江 朗
■読者が選ぶ 今月読んで面白かったおすすめ本
■一般
★1位『探偵小石は恋しない』
○重い話になりそうなテーマが多い中、主要人物たちの軽やかな会話のおかげで、難なく読める。（35・女）
○キャラクターもストーリーも魅力的なのでとても薦めたくなります。（46・男）
○伏線回収に次ぐ伏線回収にすっかりやられました。ミステリー小説のタイトルが何冊も出てくるのも楽しかったです。（38・女）
★2位『災疫の季節』
★3位『あやかしたち』
■文庫
★1位『木挽町のあだ討ち』
○ミステリー仕立ての時代小説で、一人一人のバックグラウンドがとても良く、一緒に憤りを覚えたり、微笑んだり、いつの時代も人情味が感じられる小説は好きだなと思った。（47・女）
○話し言葉がテンポよく、時代小説に慣れていなくても面白かった。（38・女）
★2位『イクサガミ 神』
★3位『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは噓をつく』
■コミック
★1位『３月のライオン』（18）
○島田さんがかっこいい！ もう18巻なのにいまだに将棋ルールはわからないままだけど、対局中のモノローグがすごくよい。生き方の参考になります。（40・女）
○緻密に描かれた将棋と人間味の魅力を満喫。（50・男）
★2位『家守綺譚』（上・下）
★3位『SPY×FAMILY』（16）