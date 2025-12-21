この記事の画像を見る

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年1月号からの転載です。



　前まで夏、それもむちゃくちゃ暑い夏だったのに、10月の総合ランキングにはもう家計簿が。光陰矢のごとし！ ベスト20のうち4点が家計簿・家計ノート。諸物価の値上がりが激しい今、きっちり家計管理しなくてはと考える人も多いだろう。

　雨穴『変な地図』が9位で登場。「変な」シリーズの最新作だ。発売日は10月31日。発売と同時にベストセラーに。「変な」パワー、恐るべし。

　10位は彬子女王のエッセイ集『飼い犬に腹を噛まれる』。絵はほしよりこ。プリンセスの波瀾万丈の日々。それにしても、飼い犬に手を噛まれることはよくあっても、まさかお腹とは！ 11位の夏川草介『エピクロスの処方箋』は『スピノザの診察室』の続編。京都を舞台に、医療と幸福を考える哲学的エンターテインメント小説だ。伊坂幸太郎『さよならジャバウォック』が15位に。デビュー25周年の書き下ろし長編ミステリー。夫殺しから始まる伊坂ワールド。ジャバウォックといえば『鏡の国のアリス』だが……。

　コミックのランキングは『SPY×FAMILY』（16）、『キングダム』（77）、『3月のライオン』（18）とベストセラーリスト常連が上位を占める。注目は7位の『ベル・プペーのスパダリ婚約』（2）。外見はベル・プペーすなわち美しい人形のようだが、じつはとんでもなく豪胆なお姫様の恋と冒険の物語。

　文庫は吉田修一『国宝』の1・2位独占が続く。3位登場の郄田郁『志記』（一）は江戸時代後期を舞台にした時代小説。医学と刀鍛冶の道を選んだふたりの女性を描く。

文：永江 朗

■読者が選ぶ 今月読んで面白かったおすすめ本

■一般

★1位『探偵小石は恋しない』

『探偵小石は恋しない』


○重い話になりそうなテーマが多い中、主要人物たちの軽やかな会話のおかげで、難なく読める。（35・女）

○キャラクターもストーリーも魅力的なのでとても薦めたくなります。（46・男）

○伏線回収に次ぐ伏線回収にすっかりやられました。ミステリー小説のタイトルが何冊も出てくるのも楽しかったです。（38・女）

★2位『災疫の季節』

★3位『あやかしたち』

■文庫

★1位『木挽町のあだ討ち』

『木挽町のあだ討ち』


○ミステリー仕立ての時代小説で、一人一人のバックグラウンドがとても良く、一緒に憤りを覚えたり、微笑んだり、いつの時代も人情味が感じられる小説は好きだなと思った。（47・女）

○話し言葉がテンポよく、時代小説に慣れていなくても面白かった。（38・女）

★2位『イクサガミ　神』

★3位『ベートーヴェン捏造　名プロデューサーは噓をつく』

■コミック

★1位『３月のライオン』（18）

『３月のライオン』（18）


○島田さんがかっこいい！ もう18巻なのにいまだに将棋ルールはわからないままだけど、対局中のモノローグがすごくよい。生き方の参考になります。（40・女）

○緻密に描かれた将棋と人間味の魅力を満喫。（50・男）

★2位『家守綺譚』（上・下）

★3位『SPY×FAMILY』（16）