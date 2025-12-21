レスリング女子５０キロ級で五輪２大会連続メダルの須崎優衣（２６＝キッツ）が、復活優勝を果たした。

全日本選手権（東京スポーツ新聞格技振興財団協賛）最終日（２１日、東京・駒沢体育館）、須崎は５０キロ級決勝で今年のＵ２３世界選手権覇者の森川晴凪（至学館大）と対戦し、３―０で勝利した。

試合後は「もっと（準決勝までの）昨日みたいにリラックスして、自分のやってきたことを出し切れたらよかったが、この決勝戦は今の課題が出た試合だった」と振り返った。今大会は「２０２８年ロス五輪に向けての再スタート」と位置付けて臨んだ須崎は「３年ぶりの天皇杯で、絶対に優勝したかった。ロス五輪に向けて、ここで絶対に勝たなきゃいけないという思いがあった」と胸中を明かした。

連覇に挑んだ昨年のパリ五輪では、まさかの初戦敗退。３位決定戦で銅メダルを獲得したが、涙を流して悔しがった。９月に実戦復帰するまで、約１年以上の活動休止を経て、再び頂点に立った。「（１年半）本当にいろいろなことがあって、経験したことがないくらい苦しいこともあった。それを全て乗り越えて、久しぶりに優勝できて素直にうれしい気持ちでいっぱい」と笑顔を見せた。

今後については「今回の優勝で、来年の世界選手権、アジア大会に王手をかけられた。次の明治杯でしっかり優勝して、確実に一発で世界選手権とアジア大会を決めたい」。五輪での王座奪還へ、挑戦は続く。