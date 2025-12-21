¡Ú£Ä£Ä£Ô¡Û¾åÌîÍ¦´õ¤¬£Ö£´Ã£À®¸å¤ËµÞ½±¼õ¤±¤ë¡¡º´¡¹ÌÚ¡õ¥¯¥ê¥¹¤È¤ÎÊÑÂ§²¦ºÂÀï¤¬·èÄê
¡¡£Ä£Ä£Ô£²£±Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¡¢£Ë£Ï¡½£ÄÌµº¹ÊÌµé¡õ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¤Î£²´§²¦¼Ô¤Î¾åÌîÍ¦´õ¡Ê£³£°¡Ë¤¬¡¢ÀµÅÄÁÔ»Ë¡Ê£²£´¡Ë¤ò²¼¤·£Ö£´¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÎ¾¼Ô¤Î°ÕÃÏ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ëÂç·ãÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½øÈ×¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤Ã¤¿¾åÌî¤¬¥í¡¼¥×²¼¤Ç¤Î¥·¡¼¥½¡¼¥Û¥¤¥Ã¥×¡¢ÊÑ·¿¥µ¥½¥ê¸Ç¤á¤Ç²¼È¾¿È¤Ø¹¶·â¤ò½¸Ãæ¤¹¤ì¤Ð¡¢Éé¤±¤¸¤ÈÀµÅÄ¤«¤é¤Ï¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤ò¶õÃæ¤Ç¤Ä¤«¤ó¤Ç¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Á¥«¥é£Ë£Ï£Â£Õ¥à¥¥à¥¡ÊÊÑ·¿¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¡Ë¤ÇÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£²£°Ê¬¤òÄ¶¤¨¡¢Ëþ¿ÈÁÏáØ¤ÎÎ¾¼Ô¤Ï¥¨¥ë¥Ü¡¼¹çÀï¤ËÆÍÆþ¡£ºÇ¸å¤Ï¾åÌî¤¬´éÌÌ¤Ø¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤«¤é£×£Ò¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¾åÌî¤Ï¡Öº£¤«¤é¸À¤¦¤Î¤ÏËÜ²»¤Ç¤¢¤Ã¤ÆË«¤á¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢ÀµÅÄ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¡£¡ÖÀµÅÄ¤¬²¶¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈËÜµ¤¤Ç¿®¤¸¤Æ¤ë¤è¡£²¶¡¢¤¿¤Ö¤ó¤¤¤Ä¤«³Î¼Â¤ËÀµÅÄ¤ËÉé¤±¤ëÆü¤À¤Ã¤ÆÍè¤ë¤È»×¤¦¡×¤È£Ä£Ä£Ô¥Þ¥Ã¥È¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£¡Ö¥Þ¥¸¤Ç²¶³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢´èÄ¥¤ì¡¢´èÄ¥¤ì¡ª¡¡¡×¤È¶«¤Ö¡£¤·¤«¤·ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö²¶¤òÄ¶¤¨¤ëÆü¤ÏÍè¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤Ê¤¼¤«¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Âç²ñ¤òÄù¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¾åÌî¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¶Ë°·³¡Ö¥À¥à¥Í¡¼¥·¥ç¥ó£Ô¡¥£Á¡×¤Îº´¡¹ÌÚÂçÊå¤À¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ë¥ÈÄ©Àï¤òÄ¾ÁÊ¤¹¤ëº´¡¹ÌÚ¤«¤é¾åÌî¤ÏÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤ÎµÞ½ê¹¶·â¤ò¤¯¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾åÌî¤Ï½õÂÀÅá¤ËÍè¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤«¤éµß½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¯¥ê¥¹¤«¤é¤âÊ¿¼êÂÇ¤Á¤ò¤¯¤é¤¤Ä©ÀïÉ½ÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾åÌî¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ê¤é¤Þ¤È¤á¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ë¤è¡×¤ÈÎ¾¼Ô¤ÎÄ©Àï¤ò¼õÂú¡£´Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¾´¿Í¤ÎÄó°Æ¤Ç¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ï£±ËÜÌÜ¤Ç¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë²¦ºÂ¤¬¡¢£²ËÜÌÜ¤ÇÌµº¹ÊÌµé²¦ºÂ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤ë¡¢£²ËÜ¾¡Éé¤ÎÊÑÂ§£³£×£Á£Ù¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£»î¹ç¤ÏÍèÇ¯£±·î£²£µÆü¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÌÏÍÍ¤À¡£