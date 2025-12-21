¡Ú¹Åç¶¥ÎØ¡¦£Ç·¤Ò¤í¤·¤Þ¥Ô¡¼¥¹¥«¥Ã¥×¡ÛÄ®ÅÄÂÀ²æ¡¡°µ´¬¤ÎÏ¢¾¡¤Ë¡Ö»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¥¤¥Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹Åç¶¥ÎØ£Ç·¡Ö³«Àß£·£³¼þÇ¯µÇ°¡¡¤Ò¤í¤·¤Þ¥Ô¡¼¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£²£±Æü¤Ë£²ÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¤·¡¢Æó¼¡Í½Áª£·£Ò¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÄ®ÅÄÂÀ²æ¡Ê£²£µ¡á¹Åç¡Ë¤¬¸åÂ³¤ò¤Á¤®¤Ã¤Æ¤Î°µ¾¡¤Ç½éÆü¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£±Ç¯Á°¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿àÁýÎÌ·×²èá¤¬ÃÏ¸µµÇ°¤Ç¼Â¤ò·ë¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ï¤á¤¿Åö½é¤Ï¼«¿È¤ÎÂÎ¤ò¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤º¡¢Ä´»Ò¤òÍî¤È¤¹»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö£¹·î¤¯¤é¤¤¤«¤éÎÏ¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È½©¸ý¤«¤éÀ®ÀÓ¤¬µÞ¾å¾º¡££¹·î°Ê¹ß¤Ï£Æµ¤ò£³£Ö¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡Ö»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¾å¤êÄ´»Ò¤Ç·Þ¤¨¤¿ÃÏ¸µµÇ°¤Ï°ìÍ½¡¢ÆóÍ½¤ò¹ë²÷¤Ê¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ÇÏ¢¾¡¤·¤¿¡£
¡Ö´¶¿¨¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡£²áµî¥¤¥Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çµ¤¹ç¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡Ê¥Ð¥ó¥¯ÆÃÀ¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÃÏ¤ÎÍø¤â¡Ë¾¡¼ê¤Ë¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤¿¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½¤Àµ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ðµã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¤Ä®ÅÄ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¶¯µ¤¤ÊÈ¯¸À¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¼«¿®¤¬¤¢¤ë¾Úµò¤À¤í¤¦¡£
¡Öº£²ó¤ÏÍ¥¾¡¤À¤±¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó½à·è¤âÄÌ²áÅÀ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö½à·è¤ÏÁê¼ê¤¬¶¯Îõ²á¤®¤ë¤Î¤Ç¡£·Ã¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤òµ§¤ê¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£