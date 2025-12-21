『エンドレス ヤーレンズ 〜人生で一番ボケてツッコんだ、とある日の記録〜』に出演するヤーレンズ

今回のふたりは、12月26日(金)に放送される『エンドレス ヤーレンズ 〜人生で一番ボケてツッコんだ、とある日の記録〜』に出演するヤーレンズの楢原真樹と出井隼之介。

お互いの第一印象 やコンビ愛を感じた思い出のエピソードも。2人の仲が垣間見えるトークをお楽しみください！

――お互いの第一印象は？

楢原「細メガネです」

出井「ダサ細メガネです」

――人柄的には？

出井「人柄は見えないなあっていう感じですね。恥ずかしいんだろうなあという」

楢原「カッコつけですね、今もそうなんですけど。『カッコつけてるなあこいつ。カッコよくないのに。必死だなあ』という感じでした」

――今、相手に誕生日プレゼントをあげるなら何をあげる？

楢原「何くれるの？」

出井「俺の拳だな」

楢原「なんやそれ」

出井「ぶん殴ってやるよ！」

楢原「がっかりだよ、お前...俺はゲームボーイカラーをあげます」

出井「いらねえ、いまさらいらないって」

楢原「カラーね、カラー」

出井「ポケットじゃなくて？」

楢原「カラー」

出井「いらねえ...」

ヤーレンズが語る、"コンビ愛"を感じた瞬間

――2人の"コンビ愛"を感じた思い出といえば？

出井「漫才中にアドリブが発生した時に、２人だけしか笑っていないときに思いますね。楢原さんが急に漫才中に黒コショウを見つけて狂気乱舞するっていうくだりがあったんですけど」

楢原「ありましたっけ、そんなこと」

出井「僕が『大航海時代じゃないんだから』って言って、すごくスベったんですけど、でもあとから2人で『あそこは良かったよね』と話しました」

楢原「僕が結婚の祝儀をあげたら、膝から崩れ落ちて泣いて喜んだことですね」

出井「いや、喜んでないよ」

楢原「さすがに嬉しかったですね」

出井「お菓子の詰め合わせの箱の下に忍ばせて渡してきたので、『なんやこいつ』って思って。越後屋じゃねえんだからって」

楢原「ひどい男ですね」

――これから2人で、プライベートで挑戦したいことは？

楢原「ドーバー海峡横断とかそういうやつ？」

出井「プライベートで？すごいじゃん。

僕は見晴らしのいいところに２人の別荘を購入して、漫才を作ったり、ゆっくりしたいです。おじいさんになっても」

楢原「(笑)」

出井「あなたの安否確認にもなりますからね」

楢原「僕はシェーキーズ食べ放題」

出井「無理だと思う」

楢原「高校生コンビですね。ピザ、パスタ！」

出井「食べきれないでしょ」

ヤーレンズ・楢原、出井

文＝HOMINIS編集部 撮影＝浜瀬将樹

