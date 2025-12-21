美女アスリート彼女に浜辺でプロポーズ

アストロズで活躍するジェレミー・ペーニャ内野手が20日までにインスタグラムを更新し、婚約したことを報告した。お相手は女子サッカー選手のジュリア・グロッソさんで、浜辺で愛を誓い合った。

28歳のペーニャは、2022年のデビュー以降アストロズのレギュラーとして活躍。今季はオールスターにも選ばれるなど、125試合の出場でキャリアハイの打率.304、17本塁打、OPS.840の好成績を残した。

お相手のジュリアさんはサッカー選手で、東京五輪ではカナダ代表として金メダルにも輝いた。12月にはペーニャと2人でビーチを楽しむ姿をSNSに公開していた。

サッカー選手と交際する選手は少なくなく、カブスのダンスビー・スワンソンは妻がサッカー選手のマロリーさん。パリ五輪では米国代表として決勝戦で決勝ゴールを記録している。

また、マリナーズのフリオ・ロドリゲス外野手はジュリアさんと同じカナダ代表でプレーするジョーダン・ハイティマと交際中。ジュリアさんが婚約を報告した投稿には祝福のコメントを寄せている。

同じドミニカ共和国のロドリゲスも「キッド！！！！！」と祝福。ファンからも「おめでとう兄弟！」「ジューーー！（ジュリアさんの愛称） なんてこった」「美しい！」「可愛いジュリ、おめでとう」「可愛い〜〜〜」と多くのコメントが寄せられ、12万ものいいねが寄せられている。（Full-Count編集部）