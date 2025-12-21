「これが芸人？」“韓国で最もグラマラスな芸人”大胆すぎるオフィスルックで視線独占

韓国で“最もグラマラスな女芸人”と呼ばれるメン・スンジが、大胆なオフィスルックのグラビアを公開し、圧倒的なスタイルで注目を集めている。

【写真】メン・スンジ、すごいボリューム感

メン・スンジは12月20日、自身のSNSに特別なコメントを添えることなく、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真の中で彼女は、黒のランジェリーにガーターベルトとストッキングを合わせ、その上にジャケットを羽織った斬新なオフィスルックのコンセプトを披露している。

(画像=メン・スンジInstagram)

ホワイトカラーやネクタイといったオフィスを連想させる小物を取り入れることで、セクシーさの中にも洗練された雰囲気を演出。日頃のトレーニングで鍛え上げられた引き締まったボディラインと、メリハリのあるスタイルが際立ち、多くの視線を引きつけた。

メン・スンジは2013年、MBC第20期公開採用のお笑い芸人としてデビュー。同年のMBC放送芸能大賞では、コメディ部門の女性新人賞を受賞し、一躍その名を知られる存在となった。その後はバラエティ番組のみならず、演劇の舞台など幅広い分野で活動を続けている。

(画像=メン・スンジInstagram)

近年はSNSを通じてファンとの交流を積極的に行い、独自のファッションセンスと健康的な魅力を発信。今回の投稿も、メン・スンジならではの表現力と存在感を改めて印象づけるものとなっている。

◇メン・スンジ プロフィール

1986年5月12日生まれ。本名はキム・イェスル。2013年のMBC第20期公開採用のコメディアンとしてデビューした。バラエティ番組『無限に挑戦』のとあるコーナーで、路上で表情ひとつ変えずに厚かましく質問するリポーターとして活躍して注目を集めた。『セクションTV芸能通信』『チンチャサナイ』などに出演。優れたビジュアルでも知られ、2022年にはデート1回で5億ウォン（約5000万円）を渡すという提案を一蹴し、話題になったことも。