上京14年も未練たらたら、松村沙友理は関西のことがずっと忘れられない「ずごい重い女」
タレントの松村沙友理（33歳）が、12月20日に公開されたポッドキャスト番組「松村沙友理のごはんのはなし」（オールナイトニッポンPODCAST）で、関西のことが忘れられない「すごい重い女」と語った。
リスナーから、箱根の温泉旅行を勧められた松村沙友理が「私、本当にすごい思うのがやっぱ東京でいろいろ遊んだりしたことがなさすぎて、もう東京で行ったことある場所って全部仕事なんですよ。だからなんだろう。その自分で箱根にプライベートで行くっていう想像が全くできない。何したらいいんやろうって気持ちになる」と話し、「なんかすごい後ろ向きなのかも。関東に後ろ向き。関東にちょっと前向きな女になりたい。2026年の目標、それにしようかな。関東に前向きになる。関東の良さを見つける」とコメント。
松村は「関東だっていいところいっぱいあるんですもんね、きっと。私が知らないだけで。関西に未練たらたら。嫌だ、すごい重い女。いや、本当にもう関西のことが忘れられず、もう14年前に上京してきたけど14年前の関西っていう男性のことがもう一生忘れられない女かも。『なんで別れたんやろ』ってずっと言ってるタイプ。いや、本当に」「コロッケも関西の方が美味しいかもしらん……また関西のこと思い出してしまった。やっぱあいついいやつやったな、関西。関西ってほんま何でもあるな。未練たらたら」と語った。
