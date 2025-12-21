松村沙友理、人生って難しい…「1番いいお肉はもう食べない」と思う理由
タレントの松村沙友理（33歳）が、12月20日に公開されたポッドキャスト番組「松村沙友理のごはんのはなし」（オールナイトニッポンPODCAST）で、「人生って難しい」と思ってしまう問題について語った。
リスナーから、1人前が2万円するステーキを食べたというメールが寄せられると、松村沙友理は「ちょっと迷うな。ランク1個下でもいいなと思っちゃうな。1万円のやつでもいいなと思っちゃうな」と話し、焼肉屋でも肉を1枚単位で売っているような店は「そこは本当にちょっと苦手かも。そう思ったら私ってなんか質より量派なんかな」とコメント。
松村によると、コスパの良さを求めてしまうそうで、「焼肉、食べ放題に行ったら3000円とかで食べ放題じゃないですか？ そう思うとなぁ。いや、なんか人生って難しいですね。人生って難しい」と話し、「1番いいお肉はもう食べない。もう4番目ぐらいにいいお肉をずっと最初から最後まで食べる。量食べたいですから。1番いいお肉頼んで1回分食べるの減るんだったら食べない。1番いいお肉は食べない。それか『ぽかぽか』とかに出てあの300gのやつ（お肉ぴったんこチャレンジ）をめっちゃ頑張る。もうあれに命かけてやる」と語った。
リスナーから、1人前が2万円するステーキを食べたというメールが寄せられると、松村沙友理は「ちょっと迷うな。ランク1個下でもいいなと思っちゃうな。1万円のやつでもいいなと思っちゃうな」と話し、焼肉屋でも肉を1枚単位で売っているような店は「そこは本当にちょっと苦手かも。そう思ったら私ってなんか質より量派なんかな」とコメント。