元タレントの田代まさしさんが、２１日までに自身のＳＮＳを更新。「薬物の尿検査」の結果を報告した。

インスタグラムで「皆様にご報告です！昨日は香川県の三光病院主催で毎年開催されている一泊二日でホテル貸し切りという大きな規模のアディクションアカデミーに参加させていただきました。」と会場でのショットをアップ。

マイクを握り、話す様子も披露し、「講演の中で、会場、院長立会のもと、薬物の尿検査をしていただきました」と動画でも検査の様子も公開。「結果はもちろん陰性です！立会の方々からの大きな声援を受けて緊張しました（汗）結果よりも尿が出てよかった（笑）」とほっとした様子。

「院長を始め、スタッフの皆さまのお心遣いに感謝しています。そして皆さんの笑顔にお会いできたことにも感謝です！ホテルは自然に恵まれて景色もよく、心から安まりました。」とつづり、ベランダでポーズを取るショットも公開し、投稿を締めた。

この投稿にフォロワーは「お疲れさまです」「何か様になってます」「論より証拠！」「当然の結果だと思います」「マーシーさんのトーク絶対面白いよ」「田代さん頑張ってる。応援してる人沢山いるよ」「頑張れマーシー」などの声を寄せていた。

田代さんは昨年１２月３０日のフジテレビ系特番「超しらべてみたら」にＶＴＲで出演し、久しぶりの地上波復帰。今年２月２４日には同局系「国民が選ぶ！志村けんの爆笑ベストコント３０」で懐かしいコント映像が放送され、「久しぶりに見た」と反響を呼んだ。現在はシルバーヘアで変ぼうした姿が「ダンディですね」「少しふっくらされたみたい」と話題に。８月には「２０２５年８月１１日 息子竜也に子供が産まれて僕はおじいちゃんにしてもらえました！」と初孫の誕生も報告していた。