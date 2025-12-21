漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」（午後６時半）の決勝が２１日、東京・六本木のテレビ朝日で行われる。

今回は史上最多となる１万１５２１組がエントリー。午後３時開始の敗者復活戦では、準決勝で敗れた２１組がＡ、Ｂ、Ｃの３ブロックに分かれてブロック戦を展開した。

今夜も星が綺麗、大王、生姜猫、ドーナツ・ピーナツ、滝音、黒帯、スタミナパン、ミキ、豆鉄砲の７組が競ったＣブロックで、結成１３年目、決勝も２度経験の売れっ子・ミキは６番手で登場。兄の昴生に息子が生まれたエピソードから始まる超早口の食べ物ネタで弟・亜生とともに会場を笑わせた。

結成１５年目ラストイヤーの黒帯を破ったが、「今年、２人とも結婚した」と明かした２人に３万円ずつご祝儀を渡していたことをバラされた昴生は「言うなや！ ３万って恥ずかしいやろ！」と絶叫した。

ミキは７番手で登場の豆鉄砲も支持率６４％対３６％で撃破し、Ｃブロックを勝ち抜くと、昴生は「こっからですから！」と気合を入れていた。

審査員は「マヂカルラブリー」野田クリスタル、「とろサーモン」久保田かずのぶ、「錦鯉」渡辺隆、「ウエストランド」井口浩之、「ダイアン」ユースケの５人が務めた。