グンゼhadakabra新作♡肌と一体化する心地よさを体感

毎日身につける下着だからこそ、心地よさと美しさの両立は譲れないもの。そんな女性の想いに寄り添う新作として、グンゼのレディースブランドTuchéから「hadakabra」が登場しました。肌と下着がひとつになったような密着感を追求し、着けていることを忘れるほどの自然さを実現。ストレスフリーな新感覚インナーが、日常をやさしくアップデートしてくれます♡

肌化発想が生む新フィット感

hadakabraは、下着の存在感を感じさせない「肌化」という発想が魅力。独自の曲線立体接着技術により縫い目を極力なくし、なめらかなラインで体にフィットします。

摩擦を抑えた設計で、ノンワイヤーながらバスト下の丸みに沿い、自然で美しいシルエットを1日中キープ。アウターに響きにくい点も、デイリー使いにうれしいポイントです。

悩みに寄り添う肌化Point

プッシュアップCUPは、下からふんわり持ち上げて自然な高さと丸みを演出。脇肉ハイカバー設計は、カットオフ仕様で食い込みにくく快適です。

さらにナチュラルフィットCUPと背中フラット設計により、前後どちらも段差が出にくいのが特徴。

ヒップモールド加工と包み込むパターン設計で、ショーツもズレにくく、全身を美しく整えます。

選べるラインアップとカラー

ノンワイヤーブラ



価格：3,080円（税込）

サイズ：M／L／LL（カラー：ブラック／メローピンク／ロマンカーキー／シェルホワイト）

ブラレット



価格：2,750円（税込）

サイズ：M／L／LL（カラー：ブラック／メローピンク／ロマンカーキー／シェルホワイト）

ハーフショーツ



価格：1,430円（税込）

サイズ：M／L／LL（カラー：ブラック／メローピンク／ロマンカーキー／シェルホワイト）

ラインアップはノンワイヤーブラ、ブラレット、ハーフショーツの3種類。いずれも素材はナイロン75％、ポリウレタン25％で、伸びやかな着用感が魅力です。

カラーはブラック、メローピンク、ロマンカーキー、シェルホワイトの全4色。サイズはM、L、LL展開で、自分に合う一枚が見つかります。

素肌のような心地よさを毎日に

下着の締めつけや段差に悩んできた人にこそ試してほしいhadakabra。肌に溶け込むようなフィット感と、自然に整うシルエットが、毎日の装いをもっと快適にしてくれます。

頑張りすぎない美しさを味方に、心も体も軽やかな毎日を楽しんでみてはいかがでしょうか♪