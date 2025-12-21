º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤¬ÃÏ¸µ´ä¼ê¤ÇÅÐÃÅ¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¸å¡¢½é¤Î¸ø¤Î¾ì
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¤¬21Æü¡¢À¹²¬»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¸å¡¢½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ¸µ´ä¼ê¤Ç¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó800¿Í¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈÌ¤Íè¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÆÃÊÌ¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸µµð¿Í´ÆÆÄ¤Î¹â¶¶Í³¿¤µ¤ó¤Ë¡ÖÁª¼ê¤Î»þ¡¢¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÀ¤³¦¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¤é°ã¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÊÖÅú¤ò¤â¤é¤¤¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤Æ²ÄÇ½À¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¿ÊÏ©ÁªÂò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£