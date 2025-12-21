お笑い芸人のキンタロー。（44）が20日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。過去の失恋エピソードを語った。

キンタロー。はお笑い芸人になる夢を追い、“笑いの本場”大阪の大学へと進学。入学後に「異彩を放った集団が図書室の前でパフォーマンスをしていて。これだ！と思って」と、社交ダンス部のパフォーマンスに感激し、即入部。競技にのめり込んでいったという。

全国大会でサンバの部4位に入るなどしたが、「お笑いは忘れていなくて、吉本の新喜劇のオーディションを受けたんです」と告白。オーデイションは順調に進み「いいところまで行って、みんな応援してくれていたんです」も、「でも、1人だけ反対する人物が現れて。それが（社交ダンス部の）好きな先輩だったんです」と明かした。

その先輩からは「そんな中途半端なことをしていいと思っているのか。ダンスかお笑いどっちかにしろよ」と怒られたそうで、キンタロー。は「私を引き留めようとしているって思ったんですね。まんまとダンスを選んで」と、吉本新喜劇のオーディションを途中で辞退したという。

そして「引き留めた先輩が私のことを好きだと思ったので、責任を取ってもらおうと思って」と、プロのダンスの先生になった先輩の後を追って同じスタジオに就職したものの「そうしたら全然フラれました。諦めました」と苦い思い出を振り返っていた。