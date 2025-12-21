あすの天気です。日本海側は午前中を中心に雨や雪の降るところがありますが、午後は回復に向かうでしょう。太平洋側は晴れ間の出るところが多く、空気の乾燥が進みそうです。関東は朝まで雨の降るところもありますが、午後は日差しが届くでしょう。また、全国的に北寄りの風が強く吹くため注意が必要です。

朝の気温は全国的にけさより低く、青森で0℃など、大幅に低くなるところもあるでしょう。日中もきょうより低く、仙台や金沢などは7℃と、10℃以上低くなりそうです。東京や大阪でも11℃など、晴れるところもこの時季の寒さが戻るでしょう。冷たい北風で、この気温以上に寒く感じられそうです。気温の変化も大きくなるため、暖かくしてお過ごしください。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ： 0℃ 釧路： 2℃

青森 ： 3℃ 盛岡： 4℃

仙台 ： 7℃ 新潟： 6℃

長野 ： 5℃ 金沢： 7℃

名古屋：13℃ 東京：11℃

大阪 ：11℃ 岡山：11℃

広島 ：13℃ 松江：10℃

高知 ：16℃ 福岡：14℃

鹿児島：17℃ 那覇：21℃

週間予報です。火曜日は広い範囲で晴れますが、水曜日から木曜日にかけては再び雨のところが多くなるでしょう。週の中ごろは雨でも気温は高めとなりますが、金曜日以降は強い寒気が流れ込むため、日本海側では雪の範囲が広がりそうです。全国的に寒さが戻り、次の週末は東京も最高気温が10℃に届かず、寒さが一段と厳しくなるでしょう。