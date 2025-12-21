TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

あすの天気です。日本海側は午前中を中心に雨や雪の降るところがありますが、午後は回復に向かうでしょう。太平洋側は晴れ間の出るところが多く、空気の乾燥が進みそうです。関東は朝まで雨の降るところもありますが、午後は日差しが届くでしょう。また、全国的に北寄りの風が強く吹くため注意が必要です。

朝の気温は全国的にけさより低く、青森で0℃など、大幅に低くなるところもあるでしょう。日中もきょうより低く、仙台や金沢などは7℃と、10℃以上低くなりそうです。東京や大阪でも11℃など、晴れるところもこの時季の寒さが戻るでしょう。冷たい北風で、この気温以上に寒く感じられそうです。気温の変化も大きくなるため、暖かくしてお過ごしください。

【あすの各地の予想最高気温】
札幌　： 0℃　釧路： 2℃
青森　： 3℃　盛岡： 4℃
仙台　： 7℃　新潟： 6℃
長野　： 5℃　金沢： 7℃
名古屋：13℃　東京：11℃
大阪　：11℃　岡山：11℃
広島　：13℃　松江：10℃
高知　：16℃　福岡：14℃
鹿児島：17℃　那覇：21℃

週間予報です。火曜日は広い範囲で晴れますが、水曜日から木曜日にかけては再び雨のところが多くなるでしょう。週の中ごろは雨でも気温は高めとなりますが、金曜日以降は強い寒気が流れ込むため、日本海側では雪の範囲が広がりそうです。全国的に寒さが戻り、次の週末は東京も最高気温が10℃に届かず、寒さが一段と厳しくなるでしょう。