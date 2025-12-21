【父「大学行くなら土下座しろ！」】情けない父と他人事の母「ありがとう」＜第13話＞#4コマ母道場
子どもの成長とともに、親がやってあげられることは限られてきてしまいます。悩みに直面しても代わってはあげられないし、将来に向けての努力だって応援することしかできません。やってあげられることは、必要な教育資金を可能な範囲で出すくらいでしょうか。今回は、そんな教育資金を出し渋る家族のお話です。
第13話 今までありがとうございました【アカリの気持ち】
【編集部コメント】
なんと……！ あの別れの言葉には、アカリちゃんのこんな気持ちが詰まっていたのですね。いつの間にかアカリちゃんは両親のことを、「親」としてではなく「ひとりの人間」として自分と切り離して見ることができるようになっていました。これぞ本当の自立。親子の気持ちの格差が埋まることはないかもしれませんが、子育てのゴールが子どもの「自立」であるのであれば、アカリちゃんはもうゴールに達してしまった……達せざるを得なかった……のではないでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと
