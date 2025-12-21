GTVニュース

自転車の酒気帯び運転に罰則が盛り込まれた改正道路交通法が施行されて１年が経過しましたが、自転車の悪質な運転を理由に車の運転免許を停止する処分はことし９月までに県内ではゼロでした。

警察庁によりますと、自転車の悪質運転で車の運転免許停止となったのは去年は全国で５８件でした。しかし、ことしは９月末までの９カ月間で９１５件に上っています。大幅に増加したのは去年１１月に自転車の酒気帯び運転や携帯電話の使用に罰則が新たに設けられた改正道路交通法が施行されたことが要因で取り締まりが強化されたことで免停が相次ぎました。

最も多かったのは大阪の３４６件、次いで警視庁の１３０件でした。一方で群馬を含めた２０の県警では０件でした。件数にばらつきがでたことについて交通工学が専門の東海大学鈴木美緒准教授は「どのような行為が『交通の危険を生じさせる恐れがある』に該当するかの線引きが難しく、できる限り統一的な運用を目指すべき」と指摘します。

また、１６歳以上の自転車の違反に反則金の納付を通告できる青切符制度が来年４月に始まることなどを踏まえ「事故を未然に防ぐ意識を社会全体で高めてほしい」と訴えています。