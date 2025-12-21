¡Ö¼ÒÄ¹¤ä¤±¤ÉÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¥Ð¥Ö¤¤¡×¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¼ÒÄ¹¤ËÅ¾¿È¡¢23ºÐ¡¦µÜÎ¤è½Íå¤ÎàÄ¶Æ¸´éá¼ÒÄ¹½¢Ç¤Àë¸À»Ñ¤ËÈ¿¶Á
¡¡¸µAKB48¤ÎµÜÎ¤è½Íå(23)¡á²Æì¸©½Ð¿È¡á¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¼ÒÄ¹¤Ø¤ÎàÅ¾¿ÈÀë¸ÀáÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2014Ç¯4·î¤«¤é2021Ç¯7·î¤Þ¤Ç¤Î7Ç¯4¥«·î¡¢AKB48¤Î¡Ö¥Á¡¼¥à8¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ÖËèÆü¥¬¥à¥·¥ã¥é¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¡¢Æ±¤¸»Ö¤ò»ý¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç»ñ¶â¤òÊç¤ê¡¢º£Ç¯10·î¤Ë»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¡£¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢2026Ç¯½é½Ü¤Ë¿·¥°¥ë¡¼¥×¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡X¤Ë¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÈÂô»³¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿»ä¤â¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¢Ç¤Àë¸À¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤°áÁõ»Ñ¤Ç¡¢¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£12·î5Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿AKB48¤Î·ëÀ®20¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ö¥Á¡¼¥à8¡×¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈ±·Á¤·¤¿¤é°ìµ¤¤ËÍÄ¤¯¤Ê¤ë¤Í¡×¡ÖÇØ¤á¤Ã¤Á¤ã¿¤Ó¤¿¤è¤Í¡×¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¥Ð¥Ö¤¤¤Î¶¯¤¹¤®¤è¤Ê¡×¡Ö¼ÒÄ¹¤ä¤±¤ÉÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖJK¼ÒÄ¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÄÌ¤ê¤Þ¤¹£÷¡×¡Ö¼ÒÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÎÉ¤¤¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È·ãÎå¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£