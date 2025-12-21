『M-1』ファイナリストのエバース、決勝当日に関西でぶっちゃけ 町田が「ディープキスして出禁」トーク
『M-1グランプリ2025』ファイナリストのエバース（佐々木隆史、町田和樹）が、21日放送のカンテレ『マルコポロリ！』（毎週日曜 後1：59）に登場した。
【動画】『M-1』決勝進出9組決定 エバース、ヤーレンズ、真空ジェシカら進出
『M-1』決勝当日の放送となった今回、エバース率いる東京ニュースター芸人徹底解剖SPと題し、エバース、カラタチ、家族チャーハンがゲスト出演。
エバースは、今年5月の同番組に出演し、佐々木が町田について暴露していた。街中で「めっちゃファンなんです」と声をかけてきた女性と、町田が磯丸水産へ行き「ディープキスして出禁になった」という。
今回、改めての番組出演となり、MCの東野幸治が「最近はプライベートはもうキスしてないの？」と向けると、町田は「してます、してます」と即答。
最近のエピソードは、キャバクラ嬢。町田は「ある程度のお金を使って、アフターに行こうって誘ってくれて」と切り出した。向かった店は「アフターで使う店」で「（店員が）全員グル」と表現するほど、キスのチャンスはなかった。2件目に誘うも、嬢は「ごめん、お店から電話だ」とはぐらかされたという。それでも「エレベーター乗ってキス」と明かしていた。
番組は、カンテレ・TVerで28日午後0時59分まで見逃し配信。
