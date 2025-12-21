元日向坂46高本彩花、純白コーデで美脚スラリ 韓国満喫ショットに「スタイル抜群」「雪の妖精」と反響
【モデルプレス＝2025/12/21】元日向坂46の高本彩花が12月20日、自身のInstagramを更新。訪問先の韓国での美しい脚が際立つコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】27歳元日向坂メンバー「ふわふわで可愛い」美脚輝く純白冬コーデ
高本は「ホンデの焼肉屋さんにツリーと雪だるまがいた！」とつづり、韓国・弘大でのショットを投稿。クリスマスツリーと雪だるまとともに、白いボアつきのジャケットとショートパンツというホワイトコーディネートで、スラリと美しい脚がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「雪の妖精」「ファーがふわふわで可愛い」「雪だるまも可愛いけど彩花ちゃんはもっと可愛い」「冬コーデ最強」「脚が長くて綺麗」「美脚に釘付け」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
