2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2025年12月12日、自身のインスタグラムを更新。ピンクコート姿のオフショットを披露した。

「遊具がこわれたら困るので」

中川さんは、番組出演を告知するとともに、公園のうさぎ型の遊具との写真など6枚を投稿した。

公園で撮影されたこの写真は、「現場の近くに可愛い公園があったのでマネージャーさんに撮ってもらいました」とのことで、「遊具がこわれたら困るので空気椅子状態です 笑」とおどけてみせた。

インスタグラムに投稿された写真では、フード付きのグレーのニットにピンク色のダブルボタンのコートを羽織り、ミニ丈のグレーのスカートを着用。足元はグレーのストッキングにショート丈のブーツを合わせた。6枚目の写真では、全身ショットを公開している。また、うさぎ型の遊具で、両手を頭に当てた可愛い「うさぎポーズ」も披露している。

この投稿には、「公園のポーズ可愛らしい」「何をやっても可愛すぎる」「これは素敵な写真」「メチャお綺麗」「うさぎポーズかわいい」といったコメントが寄せられていた。