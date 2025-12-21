ももクロ・佐々木彩夏、親友の結婚式で120点の盛り上げ「やり切った、すごい達成感」
アイドルグループ・ももいろクローバーZの佐々木彩夏（29歳）が、12月20日に公開されたポッドキャスト番組「佐々木彩夏の0100」（オールナイトニッポンPODCAST）に出演。友人の結婚式に出席し、「本当、私の結婚式だった」と振り返った。
ももいろクローバーZ・佐々木彩夏がこれまで番組の中で、友人の結婚式があり、スピーチをどんなものにするかリスナーのアドバイスなどを聞いていたが、先日無事結婚式に出席してきたと話す。
佐々木は「式もしっかり楽しみながら、スピーチもしっかりみんなを感動の渦に巻き込みながら、余興もしっかりこなすことができて。いや、これはもう120点だったんじゃないですか？ みんなのおかげもあって無事にね、友達の結婚式を盛り上げることができました。本当に」と話し、「本当、私の結婚式だった。もうあれはなんか。私もやり切ったぐらいな、すごい達成感が。私、あんな目立った結婚式初めて。あんなはしゃいだというか、あんなホームな結婚式初めてだったんじゃないかってぐらいね、たくさん盛り上がることができました」と振り返り、「それもね、それをいいよって、もう好きなようにやっていいよって言ってくれるね、私の（新婦である）親友とそれをね、受け止めてくれる新郎のね、おかげだなと。この2人のね、そのあったかい夫婦、家庭のね、雰囲気がとっても伝わる結婚式でした」と語った。
ももいろクローバーZ・佐々木彩夏がこれまで番組の中で、友人の結婚式があり、スピーチをどんなものにするかリスナーのアドバイスなどを聞いていたが、先日無事結婚式に出席してきたと話す。