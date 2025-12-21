【25年ドラフト選手の“家庭の事情”】#9

松下歩叶（法大・22歳・内野手）

「いきなり呼ばれたので、ドキドキする間もありませんでした」

そう話すのは、松下の父の和徳さん（52）。ドラフト会議当日は、自宅で母の弥生さん（49）、弟の純大さん（15）とテレビの前にスタンバイ。兄の喜一さん（24）は静岡県磐田市にある「ヤマハ発動機」に勤務。営業職を担当しているため、テレビ電話をつないでヤクルト1位指名の瞬間を見守った。

3人兄弟の次男として生まれた松下が野球を始めたのは、幼稚園年長の11月ごろ。

学童軟式野球チーム「狩野エンゼルス」に、小学3年だった喜一さんと共に入部。中学時代は静岡の硬式野球チーム「裾野シニア」に。しかし、神奈川・南足柄市にあった自宅から通うのは簡単ではなかった。

主な練習拠点だった三島市の長伏グラウンドまでは車で1時間以上。練習は水、土、日曜の週3回。

和徳さんは環境ビジネス関連企業で現場仕事が多いため、送迎は日曜日を担当。水曜のナイター練習と土曜日は飲食店でパート勤務をする弥生さんが送り迎えした。

「ナイター練習は午後6〜9時ごろまで。長伏グラウンドへは箱根の山を越えて行くんですが、行きに関しては教育の一環もあって、中学1年のころから自力で通わせました。自宅近くの駅まで車で送り、1人で電車を乗り継いで静岡まで行き、バスに乗る。途中、小田原駅で1人でそばを食べたりしていたみたい。帰りはグラウンドまで迎えに行きましたが、世の中を知るという意味では、いい経験になっていたかなと思います」（和徳さん）

裾野シニアで当時コーチをしていた佐藤裕徳監督（52）が振り返る。

「入部時の体格は華奢でしたが、ノックを見たときに手首が柔らかくて、『このグラブさばきは6年生じゃないな』と。性格はどちらかというと控えめですが、試合でミスをしたり、納得がいかないことがあったりすると、わざわざグラウンドに戻ってきて、下の代の子たちに交ざってノックを受けることも。自ら『お願いします』と。そんな子はいまだかつていませんでした」

意識の高さは食事面にも及んだ。和徳さんの話。

「小学校の頃から『あまりお菓子は食べちゃいけない』とか『お菓子を食べるならご飯を食べた方がいい』とか、そんな意識があって、あまりお菓子を食べなかった。長男も三男もそんなことはなくて、歩叶だけでしたね。どこかでプロ野球選手になりたいという思いがあったのかな」

南足柄市にあった自宅には、手作りの練習場を設置。自宅のカーポートにホームセンターで購入したネットを張り、ティー打撃ができるように。

「当時住んでいた家の目の前にコンクリートの壁があったので、そこで壁当てをしょっちゅうやっていました。坂道というか、少し傾斜になっていたうえに路面もキレイじゃなかったので、バランスが取りづらかったり、跳ね返ってくるボールも難しかったりして、それがいい練習になっていたかもしれません」（同）

現在は別の場所に引っ越し、野球を続ける純大さん用の設備を新設。自宅外にも、活用していた施設があった。

「地元の学童野球チームの代表のお父さんが昔、工場を経営していて、長男が6年生、歩叶が4年生のときにその倉庫を室内練習場にしようとなった。荷物を撤去して、鳥カゴのバッティングスペースと、ギリギリ（マウンドから打席の距離である）18.44メートル取れるスペースを2〜3カ月かけてコツコツ作りました。自宅から車で10分くらいのところで、時間があれば『行きたい』と言うので、そこでかなりの時間を過ごしました」（同）

桐蔭学園高を経て、法大入学。1〜2年時の恩師・加藤重雄元監督（現鳥取城北高監督）も、こう言って目を細める。

「今どきの若者には珍しいといいますか、普段から気持ちの波が小さく、落ちついて芯が強い性格。黙々とティー打撃に取り組む姿を今も鮮明に覚えています。試合ではここ一番のチャンスに一発を打ってくれる。頼りになる選手でした。プロ野球界での活躍を大いに期待しています」

先月29日、ヤクルトの本拠地でもある神宮で開催された東京六大学野球リーグの連盟結成100周年記念試合に出場。2ランを放って存在感を見せた。プロでも持ち前の向上心、勝負強さを発揮したい。

▽松下歩叶（まつした・あゆと） 2003年4月14日、神奈川県南足柄市生まれ。南足柄小6年時にDeNAベイスターズジュニア入り。桐蔭学園高では1年春からベンチ入り。2年秋から4番。法大では2年秋から3季連続でベストナインに選出。主将も務めた。東京六大学リーグでは現役最多の通算14本塁打。背番号「6」。右投げ右打ち。身長181センチ、体重87キロ。

