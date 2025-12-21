【エクセル】美容液発想の新作リップ「パンプフルドロップ」登場。むっちり″ぷるツヤ″唇が叶うの最高すぎ。
メイクアップブランド「エクセル」から、2026年1月13日に美容液グロス「パンプフルドロップ」を新たに発売。
発売に先駆けて、25年12月23日からエクセル公式オンラインショップ、26日からロフト、26年1月6日からAmazonで先行販売がスタートします。
東京バーゲンマニア編集部は、12月に行われたエクセルを含む常盤薬品工業のブランド新製品発表会に参加。今回は、ぷるんとした唇に仕上げてくれる美容液グロス「パンプフルドロップ」を紹介しています。
ほんのり色づいて重ね使いもできちゃう
美容液グロス「パンプフルドロップ」は、むっちりとしたボリューム感のある唇に仕上がるトリートメントグロス。
ラインアップは、血色感のあるカラーとパールが入ったクリアカラーの4色です。
【FD01 アプリコットジュレ】
コーラルカラーで唇に血色感をプラスしてくれます。
【FD02 ピーチデュー】
ピーチピンクの色みが、かわいらしい唇に仕上げてくれます。
【FD03 マンゴーグラッセ】
ジューシーさのあるオレンジカラーは、カジュアルなメイクにもぴったり。
【FD04 ソーダホリック】
オーロラパールが入ったクリアブルー。売れすぎて再販を繰り返した幻の限定品「リップケアオイル LO05（アイシーダズル）」を彷彿とさせるカラーです。
今回のリップグロスは、チップタイプではなくチューブタイプ。直接唇にあてて伸ばしたり、好きなだけ指にとって伸ばしたりと、使いやすい形になっています。
また、ヒアルロン酸やペプチド、シアバター、ワセリン（すべて保湿）といったリップケア成分を贅沢に配合。唇の乾燥や荒れを予防してくれ、気になりがちな縦じわもしっかりカバーしてくれます。
むっちりと立体感のある"ぷるツヤ"唇な仕上がりを叶えてくれる「パンプフルドロップ」は、1本で使うと透明感のある仕上がりに。口紅と重ねて使えば、普段とは違った仕上がりも楽しめます。
価格は1760円。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ