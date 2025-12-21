¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤Î¡ÖÌµ¸Â¶ú¡×¤¬ÀÇÈ´39±ß¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ªÇ¯ËöÇ¯»Ï¸ÂÄê¤Î¤ªÆÀ´ë²è¤Ï24Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î24Æü¤«¤é26Ç¯1·î7Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¡ÖÌµ¸Â¶ú1ËÜ39±ß¡Ê¥µ¥ó¥¥å¡¼¡Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¡ÖÌµ¸Â¥Ë¥ó¥Ë¥¯¥Û¥ë¥â¥ó¶ú¡×¤ÏÇ¯Æâ¤Ç¿©¤ÙÇ¼¤á
¡ÖÌµ¸Â¶ú1ËÜ39±ß(¥µ¥ó¥¥å¡¼)¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤Þ¤Ç¤ÎÂè1ÃÆ¤ÈÇ¯»Ï¤«¤é¤ÎÂè2ÃÆ¤ËÊ¬¤±¤Æ³«ºÅ¡£
Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌµ¸Â¥Ë¥ó¥Ë¥¯¥Û¥ë¥â¥ó¶ú¡×¤¬¡¢Âè2ÃÆ¤Ï¿·¥á¥Ë¥å¡¼2¼ï¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì´¶¼Õ²Á³Ê¤Î39±ß¡ÊÀÇ¹þ42±ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÚÂè1ÃÆ¡ÛÌµ¸Â¥Ë¥ó¥Ë¥¯¥Û¥ë¥â¥ó¶ú
25Ç¯4·î24Æü¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤«¤é12·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Î¤ï¤º¤«8¤«·î¤Ç¡¢Îß·×1300ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡ÖÌµ¸Â¥Ë¥ó¥Ë¥¯¥Û¥ë¥â¥ó¶ú¡×¡£Æü·ÐMJ¡Ö2025Ç¯¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊÈÖÉÕ¡×¤Î¡ÚÀ¾¤ÎÁ°Æ¬¡Û¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
12·î24Æü¤«¤éÇ¯ÆâºÇ½ª±Ä¶ÈÆü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Ç¯Æâ¤ÇÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡ÖÌµ¸Â¥Ë¥ó¥Ë¥¯¥Û¥ë¥â¥ó¶ú¡×¤Î¥é¥¹¥È¥é¥ó´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢1ËÜ39±ß¡ÊÀÇ¹þ42±ß¡Ë¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÚÂè2ÃÆ¡ÛÌµ¸ÂÅÚ¼ê¤ß¤½¥Û¥ë¥â¥ó¶ú¡¦Ìµ¸ÂÍ®»Ò¤Ý¤ó¿Ý¥Û¥ë¥â¥ó¶ú
Â³¤¯Âè2ÃÆ¤Ï¡¢¡ÖÌµ¸ÂÅÚ¼ê¤ß¤½¥Û¥ë¥â¥ó¶ú¡×¤È¡ÖÌµ¸ÂÍ®»Ò¤Ý¤ó¿Ý¥Û¥ë¥â¥ó¶ú¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡ÖÌµ¸ÂÅÚ¼ê¤ß¤½¥Û¥ë¥â¥ó¶ú¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡Öµí¤¹¤¸ÅÚ¼ê¡×¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÀ½ÅÚ¼ê¤ß¤½¤È¡¢´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖÅÄÃæ¤Î¤«¤¹¤¦¤É¤ó¡×¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÀ½½Ð½Á¤ò²«¶âÈæ¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿°ìÉÊ¡£¤ß¤½¤Î´Å¤ß¤È½Ð½Á¤Î»ÝÌ£¤¬µí¥Û¥ë¥â¥ó¤Ë¤è¤¯Íí¤ß¡¢È´·²¤Î¿©¤Ù±þ¤¨¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Å¤ß¤È±öÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢¤ª¼ò¤¬¿Ê¤àÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌµ¸ÂÍ®»Ò¤Ý¤ó¿Ý¥Û¥ë¥â¥ó¶ú¡×¤Ï¡¢¹á¤ê¹â¤¤Í®»Ò¤Ý¤ó¿Ý¤Ë¡¢ÅÄÃæ¤ÎÆÃÀ½½Ð½Á¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¤â¤ß¤¸¤ª¤í¤·¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¤¿°ìÉÊ¡£µí¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÆÈÆÃ¤Ê»õ¤´¤¿¤¨¤È¡¢´»µÌ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢²¿ËÜ¿©¤Ù¤Æ¤â¿©¤ÙË°¤¤Ê¤¤¤µ¤Ã¤Ñ¤ê&¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
26Ç¯¤Î±Ä¶È³«»ÏÆü¤«¤é1·î7Æü¤Þ¤Ç¡¢¾åµ2¾¦ÉÊ¤ò1ËÜ39±ß¡ÊÀÇ¹þ42±ß¡Ë¤ÇÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥àÅ¹¤ò½ü¤¯¶ú¥«¥ÄÅÄÃæÁ´Å¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ÆÅ¹Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô