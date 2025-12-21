¡ÚÆÃ½¸¡Û±¿Ì¿¤ÎºÇ½ª»î¸³¤Ø ¡ÖSLµ¡´Ø»Î¡×¤òÌÜ»Ø¤¹ÃËÀ¤ËÌ©Ãå②¡Ô¿·³ã¡Õ
SL¤Î±¿Å¾¼ê¡Öµ¡´Ø»Î¡×¤òÌÜ»Ø¤¹ÃËÀ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SL¤Î±¿Å¾¤ËÉ¬Í×¤Ê¹ñ²È»î¸³¤ò¤¦¤±¤¿ÃËÀ¡£Ìµ»ö¤Ë¹ç³Ê¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤ÆÌ´¤À¤Ã¤¿¡ÖSL¤Ð¤ó¤¨¤ÄÊª¸ì¡×¤Îµ¡´Ø»Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¡¿·ÄÅ±Ø¡Ê¿·³ã¸©¡Ë¤È²ñÄÅ¼ã¾¾±Ø¡ÊÊ¡Åç¸©¡Ë¤ò·ë¤Ö¡ÖSL¤Ð¤ó¤¨¤ÄÊª¸ì¡×
¹õ±ì¤ò¾å¤²¤ÆÁö¤ë¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¡£
½©ÍÕ¶è¤Î¿·ÄÅ±Ø¤ÈÊ¡Åç¸©¤Î²ñÄÅ¼ã¾¾±Ø¤ò·ë¤Ö¡ÖSL¤Ð¤ó¤¨¤ÄÊª¸ì¡×¤Ç¤¹¡£"µ®ÉØ¿Í"¤Î°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿C57 180¹æµ¡¤Ï¡¢1969Ç¯¤Ë°ìÅÙ°úÂà¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÇ®¤¤À¼¤Ë±þ¤¨1999Ç¯¡ÖSL¤Ð¤ó¤¨¤ÄÊª¸ì¡×¤È¤·¤ÆÉü³è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖSL¤Îµ¡´Ø»Î¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡×
¤½¤ÎSL¤Îµ¡´Ø»Î¤òÌÜ»Ø¤¹JR¤Î±¿Å¾»Î¡¦´Ý»³¹ªÀ¸¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú´Ý»³¹ªÀ¸¤µ¤ó¡Û
¡Ö¤³¤Î¿·ÄÅ¾èÌ³¼¼¤Ç¾èÌ³¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤â²¿¤«¤Î±ï¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤³¤³¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤éºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏSL¤Îµ¡´Ø»Î¤Ë¤Ê¤í¤¦¤Ã¤ÆÁ°¤«¤é·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×
¢¡¹ñ²È»î¸³¤Ë¹ç³Ê
SL¤Î±¿Å¾¤ËÉ¬Í×¤Ê¹ñ²È»ñ³Ê¤Î¼èÆÀ¤Ë¸þ¤±¡¢¤ª¤è¤½È¾Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê·±Îý¤äÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿´Ý»³¤µ¤ó¡£10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñ²È»ñ³Ê¤Îµ»Ç½»î¸³¡Ä¡Ä¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
¡Ú´Ý»³¹ªÀ¸¤µ¤ó¡Û
¡ÖÌµ»ö¤Ë¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¸«»ö ¹ç³Ê¤Ç¤¹¡ª
¡Ú´Ý»³¹ªÀ¸¤µ¤ó¡Û
¡ÖÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦¶ÛÄ¥´¶¤Ç»î¸³¤ä¤ë¤ó¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¢°ìÈÖ¤Ï¡×
¢¡¹ñ²È»ñ³Ê¼èÆÀ¤â¤Þ¤ÀÆñ´Ø¤¬
Ìµ»ö¤ËÉ¬Í×¤Ê¹ñ²È»ñ³Ê¤â¼èÆÀ¤·°Â¿´¤·¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡£SLµ¡´Ø»Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤À´ØÌç¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ºÇ½ª»î¸³¡Ö¸«¶Ë¤á¾èÌ³¡×
¤½¤ì¤¬¡¢µ¡´Ø»Î¤È¤·¤Æ°ìËÜÎ©¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò²ñ¼Ò¤¬È½ÃÇ¤¹¤ëºÇ½ª»î¸³¡¦¡Ö¸«¶Ë¤á¾èÌ³¡×¡£ÍøÍÑµÒ¤ò¾è¤»¤¿¼ÂºÝ¤Î±Ä¶È±¿Å¾¤Ç¤½¤Îµ»ÎÌ¤òÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´Ý»³¹ªÀ¸¤µ¤ó¡Û
¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¤³¤¦µ¤Éé¤ï¤ºÉáÃÊÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¹ÈÍÕ¤¬¿Ê¤ó¤ÇÍî¤ÁÍÕ¤¬·ë¹½Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤¤¤Ö³ê¤ë»þ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸«¶Ë¤á¾èÌ³¤Ç´Ý»³¤µ¤ó¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¤Î¤ÏÄÅÀî±Ø¤«¤é´îÂ¿Êý±Ø´Ö¤Ç¤¹¡£
¡Ú»î¸³´±¡¦±óÆ£ÎËÂÀ¤µ¤ó¡Û
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï´îÂ¿Êý¤Þ¤Ç¸«¶Ë¤á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶õÅ¾Â¿¤¤¤±¤É¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×
¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯¼Ö¤Î»þ¹ï¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈ¯¼Ö¡¦¿Ê¹Ô¡¦Äê»þ¡×
ÄÅÀî±Ø¤òÈ¯¼Ö¤·¤¿¡ÖSL¤Ð¤ó¤¨¤ÄÊª¸ì¡×¡£
¢¡²Æ¤Î±¿Å¾¼¼Æâ¤Ï60¡î¶á¤¯¤Ë
SL¤Î±¿Å¾¤Ïµ¡´Ø»Î¤Èµ¡´Ø½õ»Î¤Î2Ì¾ÂÎÀ©¡£µ¡´Ø½õ»Î¤¬ÀÐÃº¤òÆþ¤ì¡¢µ¡´Ø»Î¤¬Áà½Ä¤·¤Þ¤¹¡£
²Æ¾ì¤Ï¼¼Æâ¤¬60ÅÙ¶á¤¯¤Ê¤ë²á¹ó¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¢¡·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡Ö¶õÅ¾¡×
½ÐÈ¯¤«¤é¤ª¤è¤½1»þ´Ö¡£Ê¡Åç¸©¤Î»³ÅÔ±Ø¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀè¤Ï¸ûÇÛ¤¬¸·¤·¤¤Æñ½ê¡Ä´Ý»³¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¶õÅ¾¡×¤Ç¤¹¡£¸ÏÍÕ¤¬ÀþÏ©¤ËÍî¤Á¤ë¤³¤È¤Ç¼ÖÎØ¤È¤ÎËà»¤¤¬Äã²¼¤·¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë»³ÅÔ±Ø¤È´îÂ¿Êý±Ø¤Î´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë·ÄÆÁ¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤Ï¸ûÇÛ¤¬¸·¤·¤¯²áµî¤Ë¤â¶õÅ¾¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ëµ´Ìç¤Ç¤¹¡£
¢¡Ä¹¤¤²¼¤êºä¤Ç
ÈØ±ÛÀ¾Àþ¿ï°ì¤ÎÌ¾½ê¡¦°ì¥Î¸Í¶¶ÎÂ¤òÄÌ²á¤·¡¢Îó¼Ö¤ÏÄ¹¤¤¾å¤êºä¤Ø¡Ä¡Ä¡£
¡Ú´Ý»³¹ªÀ¸¤µ¤ó¡Û
¡Ö¤¢¡¢¤ä¤Ð¤¤¤³¤ì¡×
¥«ー¥Ö¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤ÈºÆ¤Ó¸ºÂ®¡£
¡Ú´Ý»³¹ªÀ¸¤µ¤ó¤Èµ¡´Ø»Î¡¦µ¡´Ø»Î½õ¼ê¤¿¤Á¡Û
¡Ö¤¢ー¤À¤á¤À¡¢±¦¥«ー¥Ö¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤À¤á¤À¡¢º¸¤À¤á¤À¡×
¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡×
¡Ö¤¤¤±¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì»ß¤Þ¤ë¤Ê¡×
¡ÖÁö¤ìÁö¤ì¡×
¡Ö¤¢¡¢»ß¤Þ¤Ã¤¿¡×
³ê¤ê»ß¤á¤Îº½¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ºÆ¤ÓÄä¼Ö
ºî¶È°÷¤¬ÀþÏ©¤Ë¹ß¤ê¤ÆÅÀ¸¡¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢ºÆ¤ÓÄä¼Ö¡£
¡Ö¥È¥ó¥Í¥ëÆþ¤Ã¤Æ¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÅÐ¤ë¤Ã¤¹¤«¡©¡×
¡Ö·ë¹½ÅÐ¤ë¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤È¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×
¤³¤ÎÀè¡¢¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤ÇÄä¼Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È±ì¤¬½¼Ëþ¤·Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤â¡£´Ý»³¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î±¿Å¾¤Ï¤³¤³¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢»³ÅÔ±Ø¤Þ¤ÇÌá¤ëÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú´Ý»³¹ªÀ¸¤µ¤ó¡Û
¡Ö²ñÄÅ¼ã¾¾¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤·¤Æ¤â¾è¼Ö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡×
¢¡»î¸³´±¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤¿
¡Ú»î¸³´±¡¦±óÆ£ÎËÂÀ¤µ¤ó¡Û
¡Ö°ÂÁ´¤òÅÙ³°»ë¤Ë¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤Î±¿¹Ô¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢º£²ó¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ò¼è¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¾èÌ³°÷¤Î»ñ¼Á¤È¤·¤Æ¤Ï½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡À²¤ì¤Æµ¡´Ø»Î¤Ë
¸«¶Ë¤á¾èÌ³¤«¤é2½µ´Ö¸å¤Î11·î22Æü¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÀ²¤ì¤Æµ¡´Ø»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ý»³¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê´Ý»³¤µ¤ó¤¬ÅÀ¸¡¡Ë¡Ö½Ð¶èÈÖÀþËÌ7ÈÖÀþ¤è¤·µ¡´Ø¼ÖÈÖ¹æC57180¹æµ¡¤è¤·¡£°ÜÆ°¶Ø»ßÉ½¼¨·Ç½Ð¤Ê¤·¡×
¢¡µ¡´Ø»Î¥Ç¥Ó¥åー¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤Ë²ÈÂ²¤â
¤³¤ÎÆü¤Ïµ¡´Ø»Î¥Ç¥Ó¥åー¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¡£¶á½ê¤Ë½»¤à²ÈÂ²¤¬¸«³Ø¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯¤·¾È¤ì½¤½¤¦¤Ë¼ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÃÏ¸µ¤ÎÌ¯¹â¤«¤éÎ¾¿Æ¤â¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú´Ý»³¤µ¤óÎ¾¿Æ¡Û
¡ÖÂ©»Ò¤Î¤Í¡¢±¿Å¾¤¹¤ë¤Î¤Ë¾è¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤é¤ÎÇ¯Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏSL¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯²û¤«¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤è¤¯¾è¤Ã¤Æ¤¿¤ä¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î±¿Å¾¤È°ã¤¦¤È»×¤¦¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ©»Ò¤È¤·¤Æ¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú´Ý»³¤µ¤ó¤ÎºÊ¡Û
¡Ö¤º¤Ã¤ÈSL¾è¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ±¿Å¾¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ÇÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ú´Ý»³¹ªÀ¸¤µ¤ó¡Û
¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤¬¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¡×
¡Úµ¡´Ø½õ»Î¡Û
¡Ö¤¸¤ã¤¢ËÜÆü¤«¤éÃ±ÆÈ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¢¡¡Ö¿§¡¹·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡×
¤½¤·¤Æ¡¢½ÐÈ¯»þ´Ö¤Î¸áÁ°10»þ3Ê¬¡£
¡Ú±¿Å¾ÀÊ¡Û
¡ÖÈ¯¼Ö¿Ê¹Ô¡×
¤³¤ÎÆüÆ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ïµ¡´Ø½õ»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ1Ç¯ÌÜ¤Î¸åÇÚ¡¦»³ËÜÍÎµ±¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¾Íè¤Ïµ¡´Ø»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»³ËÜÍÎµ±¤µ¤ó¡Û
¡Ö¤Þ¤º¤ª»Õ¾¢¤µ¤ó¡Ê´Ý»³¤µ¤ó¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤Î¤Ïº£¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤³¤í¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤â¤Ã¤ÈÏÓ¤òËá¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú´Ý»³¹ªÀ¸¤µ¤ó¡Û
¡ÖSL¤Ð¤ó¤¨¤ÄÊª¸ì¤Ï½µ2²ó¤·¤«¾è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤¹¤°¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¼«Ê¬¤Îµ»½Ñ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡SL¤Îµ»½Ñ¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø
SL¤Îµ»½Ñ¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¡Ä¡ÖSL¤Ð¤ó¤¨¤ÄÊª¸ì¡×¤ÏÅ´Æ»¤Î³¹¡¦¿·ÄÅ¤ÎÌ´¤ò¾è¤»¤ÆÁö¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£