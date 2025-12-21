THE DO DO DO'sが、12月1日に配信リリースした新曲「Sonic Boom」のMVを公開した。

THE DO DO DO'sは、はるか800光年先、Sgt.Pepper’s（サージェントペパーズ）星から千葉県に不時着した、ヒノ・ヨーコ（Vo/Gt）、クハラディ・クハラダ（Vo/Gt）、12月より正規加入となったアオイマジン（Dr）の3人によるベースレスバンドだ。

本楽曲は、RO JACKとTOY’S FACTORYによるインディーズレーベル Lazberryからリリースしたもの。MVの監督は加藤マニが務め、台湾の街の様々な場所で演奏するメンバーの姿を描く。疾走感あふれる楽曲とシンクロし、スピード感とバンドのエネルギーを体感できる映像に仕上がっている。

なおTHE DO DO DO'sは、1stアルバム『MIRACLE』を2026年2月18日にリリースし、同月22日より同作のリリースツアー『THE DO DO DO'sの大探索（ミラクルジャーニー）！！！』を開催する。

（文＝リアルサウンド編集部）