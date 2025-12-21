株価指数先物 【週間展望】―市場参加者は限られるも、年末高を意識したロング対応
今週の日経225先物は、市場参加者が限られるなかで膠着感が強まる可能性がある一方、半導体・AI（人工知能）関連の物色再燃により、年末高を意識したトレンドが強まる展開も想定しておきたい。
先週の米国市場は、米オラクル とブロードコム の急落で、AIを巡る過剰投資に対する懸念が改めて意識された。米国市場でAI関連株が幅広く売られた影響が東京市場にも波及し、12月18日の日経225先物は一時4万8670円まで売られた。だが、マイクロン・テクノロジー の予想を上回る決算を受けて、AI関連の需要は根強いとの期待が広がり、週末は半導体・AI関連株を買い直す動きが強まっている。
19日の米国市場で主要な株価指数は続伸し、ナスダック指数は週半ばまでの下落分を埋めて週間では上昇で終えている。オラクルやブロードコムが買い戻されたことで投資家心理が改善。マイクロン・テクノロジーへの買いが続いたほか、エヌビディア 、アドバンスト･マイクロ･デバイセズ などが買われ、フィラデルフィア半導体（SOX）指数は終値で12月12日以来となる7000台を回復した。
日経225先物は19日の取引終了後のナイトセッションで開始直後に5万円台を回復すると、米国市場の取引開始後に一段高となり、終盤にかけて5万0460円まで上げ幅を広げた。引け間際に上げ幅を縮めたものの、日中比770円高の5万0330円と大きく上昇。これにより、上値を抑えられていた25日移動平均線（4万9870円）を突破した。
足もとで続いていたボリンジャーバンドの-1σ（4万9150円）と25日線とのレンジを上抜けた形となり、25日線と+1σ（5万0590円）とのレンジに移行する可能性が高まった。12月に入り中盤までは25日線と+1σとのレンジが続いていたこともあり、+1σに接近する局面では戻り待ち狙いのショートが入りやすいだろう。
そのため、まずはオプション権利行使価格の5万円から5万0500円辺りのレンジが意識されやすい。米国株高を受けて週初はロングが優勢になろうが、先週までに各国中央銀行の重要イベントを通過したことで手掛かり材料に欠けるほか、今週はクリスマスの祝日で主な海外市場は休場となり、資金流入は一段と細る。市場参加者が限られるなかでスキャルピング中心のトレードになるとみられ、+1σ接近で上値の重さが意識されてくると、次第に膠着感が強まりやすいと考えられる。
ただ、指数インパクトの大きい半導体・AI関連株への買い戻しが強まる展開が期待されるなか、+1σを突破する局面ではショートカバーを誘う可能性があるとみておきたい。その場合はオプション権利行使価格の5万0500円から5万1000円のレンジに移行するとともに、+2σ（5万1310円）が射程に入ってくるだろう。5万円処での底堅さを意識した押し目狙いのロング対応から、徐々にリバウンドを狙ったロング優勢の展開を想定する。
また、日経平均株価が12月のSQ値（5万0536.54円）を捉えてくる局面になるようだと、指数インパクトの大きい値がさハイテク株主導による年末高への意識が一段と高まりやすいだろう。そのため、+1σ水準での上値の重さからショートで入るとしても、大きくポジションを傾けることは避けたい。
19日の米VIX指数は14.91（18日は16.87）に低下した。週間（12日は15.74）でも下落している。11月下旬からは75日線（17.62）に上値を抑えられており、先週も同線が抵抗線として機能していた。25日線は19.15辺りから18.15まで低下しており、75日線との乖離は縮小。両線のデッドクロスが意識されてくることで低下傾向が続くとともに、リスク選好の状況は継続しそうだ。