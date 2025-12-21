今週の【新規公開(IPO)銘柄】 フツパー、ＰＲＯＮＩ、リブコンサル 今週の【新規公開(IPO)銘柄】 フツパー、ＰＲＯＮＩ、リブコンサル



●12月22日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<477A> スタートライン 東証グロース サービス業

【事業内容】

障害者の雇用支援および就業支援事業



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2025年 3月期 4470 263 228 144 0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】みずほ証券



【公募・売り出し】

公募140万株、売り出し6万株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し21万9000株を実施する。

【公募・売り出し価格】 480円



【調達資金の使途】新規出店の投資資金、手元運転資金。



●12月23日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<483A> テラテクノロジー 東証スタンダード 情報・通信業

【事業内容】

システム開発事業



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2025年 3月期 4387 506 520 374 69.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】ＳＢＩ証券



【公募・売り出し】

売り出し57万株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し8万5500株を実施する。

【公募・売り出し価格】 2090円



【調達資金の使途】－



●12月24日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<479A> ＰＲＯＮＩ 東証グロース 情報・通信業

【事業内容】

BtoB（企業間）受発注プラットフォーム「PRONIアイミツ」の運営



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2024年12月期 2197 -384 -383 -270 0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】大和証券



【公募・売り出し】

公募25万株、売り出し147万9300株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し25万9300株を実施する。

【公募・売り出し価格】 1750円



【調達資金の使途】借入金の返済、人材の採用・育成費。



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<478A> フツパー 東証グロース 情報・通信業

【事業内容】

製造業向けAI（人工知能）サービスの提供。外観検査自動化AI

「メキキバイト」AI受託開発サービス「カスタム人材配置

最適化システム「スキルパズル」など



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2024年12月期 602 -69 -65 -23 0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券



【公募・売り出し】

公募125万株、売り出し213万7000株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し50万8000株を実施する。

【公募・売り出し価格】 1020円



【調達資金の使途】人件費・採用費、研究開発費、広告宣伝費。



●12月25日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<480A> リブ・コンサルティング 東証グロース サービス業

【事業内容】

総合経営コンサルティング業務および企業経営に関する教育・研修

プログラムの企画・運営



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2024年12月期 4976 408 493 272 0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券



【公募・売り出し】

公募130万株、売り出し35万株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し24万7500株を実施する。

【公募・売り出し価格】 1000円



【調達資金の使途】人材の採用費用・人件費。





株探ニュース

