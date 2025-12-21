●12月22日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<477A> スタートライン　　　　　　東証グロース　　　サービス業　　
　【事業内容】
　　障害者の雇用支援および就業支援事業

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2025年 3月期　　 4470　　　　 263　　　　 228　　　　 144　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券

　【公募・売り出し】
　　公募140万株、売り出し6万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し21万9000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　480円

　【調達資金の使途】新規出店の投資資金、手元運転資金。

●12月23日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<483A> テラテクノロジー　　　　　東証スタンダード　情報・通信業　
　【事業内容】
　　システム開発事業

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2025年 3月期　　 4387　　　　 506　　　　 520　　　　 374　　　 69.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＢＩ証券

　【公募・売り出し】
　　売り出し57万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し8万5500株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　2090円

　【調達資金の使途】－

●12月24日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<479A> ＰＲＯＮＩ　　　　　　　　東証グロース　　　情報・通信業　
　【事業内容】
　　BtoB（企業間）受発注プラットフォーム「PRONIアイミツ」の運営

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2024年12月期　　 2197　　　　-384　　　　-383　　　　-270　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】大和証券

　【公募・売り出し】
　　公募25万株、売り出し147万9300株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し25万9300株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1750円

　【調達資金の使途】借入金の返済、人材の採用・育成費。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<478A> フツパー　　　　　　　　　東証グロース　　　情報・通信業　
　【事業内容】
　　製造業向けAI（人工知能）サービスの提供。外観検査自動化AI
　　「メキキバイト」AI受託開発サービス「カスタム人材配置
　　最適化システム「スキルパズル」など

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2024年12月期　　　602　　　　 -69　　　　 -65　　　　 -23　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券

　【公募・売り出し】
　　公募125万株、売り出し213万7000株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し50万8000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1020円

　【調達資金の使途】人件費・採用費、研究開発費、広告宣伝費。

●12月25日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<480A> リブ・コンサルティング　　東証グロース　　　サービス業　　
　【事業内容】
　　総合経営コンサルティング業務および企業経営に関する教育・研修
　　プログラムの企画・運営

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2024年12月期　　 4976　　　　 408　　　　 493　　　　 272　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券

　【公募・売り出し】
　　公募130万株、売り出し35万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し24万7500株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1000円

　【調達資金の使途】人材の採用費用・人件費。


