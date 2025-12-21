日テレNEWS NNN

写真拡大

■全国の22日（月・冬至）の天気
低気圧や前線は東へ離れ、寒気が流れ込んできそうです。日本海側は雲が多く、午前を中心に雪や雨の降る所があるでしょう。ふぶく所もありそうです。太平洋側は、晴れる所が多く、空気が乾燥しそうです。

朝の最低気温は、全国的に平年より高めですが、21日より大幅に低く、北海道は0℃以下の見込みです。最高気温は、北日本を中心に21日より10℃以上低く、年末らしい寒さとなるでしょう。寒さ対策をしっかりとしてお過ごし下さい。

【予想最低気温（前日差）】
札幌−４℃　　（−７　１２月中旬）
仙台３℃　　　（−６　１２月上旬）
新潟３℃　　　（−５　１２月上旬）
東京都心８℃　（±０　１１月中旬）
名古屋７℃　　（−５　１１月下旬）
大阪８℃　　　（−５　１１月下旬）
広島６℃　　　（−７　１２月上旬）
高知７℃　　　（−７　１１月下旬）
福岡９℃　　　（−５　１１月下旬）
鹿児島６℃　　（−１０　平年並み）
那覇１７℃　　（−２　１２月中旬）

【予想最高気温（前日差）】
札幌０℃　　　（−７　１月上旬）
仙台７℃　　　（−１３　平年並み）
新潟６℃　　　（−１０　１月上旬）
東京都心１１℃（−７　平年並み）
名古屋１３℃　（−１　１２月上旬）
大阪１１℃　　（−３　平年並み）
広島１３℃　　（−３　１２月上旬）
高知１６℃　　（−１　１２月上旬）
福岡１４℃　　（−３　１２月上旬）
鹿児島１７℃　（−２　１２月上旬）
那覇２１℃　　（−１　平年並み）

■全国の週間予報
23日は、全国的に晴れる所が多いでしょう。ただ、24日は早くも天気が崩れ、25日にかけて、雨の降る所が多くなりそうです。北日本や北陸では、雪の降る所もあるでしょう。

26日以降は、日本海側で雪の降る日が続きますが、太平洋側では、晴れる見込みです。気温は23日にかけて、北日本や東日本で平年を下回る所が多いでしょう。

24日から25日はいったん気温が上がりますが、26日以降は全国的に寒くなりそうです。寒暖の変化が大きく、体調管理に注意が必要です。