【あすの天気】日本海側は午前を中心に雪や雨 太平洋側はおおむね晴れ
■全国の22日（月・冬至）の天気
低気圧や前線は東へ離れ、寒気が流れ込んできそうです。日本海側は雲が多く、午前を中心に雪や雨の降る所があるでしょう。ふぶく所もありそうです。太平洋側は、晴れる所が多く、空気が乾燥しそうです。
朝の最低気温は、全国的に平年より高めですが、21日より大幅に低く、北海道は0℃以下の見込みです。最高気温は、北日本を中心に21日より10℃以上低く、年末らしい寒さとなるでしょう。寒さ対策をしっかりとしてお過ごし下さい。
【予想最低気温（前日差）】
札幌−４℃ （−７ １２月中旬）
仙台３℃ （−６ １２月上旬）
新潟３℃ （−５ １２月上旬）
東京都心８℃ （±０ １１月中旬）
名古屋７℃ （−５ １１月下旬）
大阪８℃ （−５ １１月下旬）
広島６℃ （−７ １２月上旬）
高知７℃ （−７ １１月下旬）
福岡９℃ （−５ １１月下旬）
鹿児島６℃ （−１０ 平年並み）
那覇１７℃ （−２ １２月中旬）
【予想最高気温（前日差）】
札幌０℃ （−７ １月上旬）
仙台７℃ （−１３ 平年並み）
新潟６℃ （−１０ １月上旬）
東京都心１１℃（−７ 平年並み）
名古屋１３℃ （−１ １２月上旬）
大阪１１℃ （−３ 平年並み）
広島１３℃ （−３ １２月上旬）
高知１６℃ （−１ １２月上旬）
福岡１４℃ （−３ １２月上旬）
鹿児島１７℃ （−２ １２月上旬）
那覇２１℃ （−１ 平年並み）
■全国の週間予報
23日は、全国的に晴れる所が多いでしょう。ただ、24日は早くも天気が崩れ、25日にかけて、雨の降る所が多くなりそうです。北日本や北陸では、雪の降る所もあるでしょう。
26日以降は、日本海側で雪の降る日が続きますが、太平洋側では、晴れる見込みです。気温は23日にかけて、北日本や東日本で平年を下回る所が多いでしょう。24日から25日はいったん気温が上がりますが、26日以降は全国的に寒くなりそうです。寒暖の変化が大きく、体調管理に注意が必要です。