■全国の22日（月・冬至）の天気

低気圧や前線は東へ離れ、寒気が流れ込んできそうです。日本海側は雲が多く、午前を中心に雪や雨の降る所があるでしょう。ふぶく所もありそうです。太平洋側は、晴れる所が多く、空気が乾燥しそうです。

朝の最低気温は、全国的に平年より高めですが、21日より大幅に低く、北海道は0℃以下の見込みです。最高気温は、北日本を中心に21日より10℃以上低く、年末らしい寒さとなるでしょう。寒さ対策をしっかりとしてお過ごし下さい。

【予想最低気温（前日差）】

札幌−４℃ （−７ １２月中旬）

仙台３℃ （−６ １２月上旬）

新潟３℃ （−５ １２月上旬）

東京都心８℃ （±０ １１月中旬）

名古屋７℃ （−５ １１月下旬）

大阪８℃ （−５ １１月下旬）

広島６℃ （−７ １２月上旬）

高知７℃ （−７ １１月下旬）

福岡９℃ （−５ １１月下旬）

鹿児島６℃ （−１０ 平年並み）

那覇１７℃ （−２ １２月中旬）

【予想最高気温（前日差）】

札幌０℃ （−７ １月上旬）

仙台７℃ （−１３ 平年並み）

新潟６℃ （−１０ １月上旬）

東京都心１１℃（−７ 平年並み）

名古屋１３℃ （−１ １２月上旬）

大阪１１℃ （−３ 平年並み）

広島１３℃ （−３ １２月上旬）

高知１６℃ （−１ １２月上旬）

福岡１４℃ （−３ １２月上旬）

鹿児島１７℃ （−２ １２月上旬）

那覇２１℃ （−１ 平年並み）

■全国の週間予報

23日は、全国的に晴れる所が多いでしょう。ただ、24日は早くも天気が崩れ、25日にかけて、雨の降る所が多くなりそうです。北日本や北陸では、雪の降る所もあるでしょう。

26日以降は、日本海側で雪の降る日が続きますが、太平洋側では、晴れる見込みです。気温は23日にかけて、北日本や東日本で平年を下回る所が多いでしょう。

24日から25日はいったん気温が上がりますが、26日以降は全国的に寒くなりそうです。寒暖の変化が大きく、体調管理に注意が必要です。