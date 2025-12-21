若林仏具製作所が運営する「京仏壇ミュージアム」＝京都市下京区

京都市にあるビルのワンフロアに、金色に輝く絢爛豪華な仏壇がずらりと並ぶ。仏壇・仏具製造販売の老舗、若林仏具製作所が運営する「京仏壇ミュージアム」のコレクションだ。製作には彫刻や漆塗り、彩色といったさまざまな工程があり、京都の伝統工芸や職人技の「結晶」を堪能できる。

ミュージアムは本店ビル5階にある。中に入ると、壁面には11基の仏壇が並んでいた。仏壇は「お寺のミニチュア」と例えられ、本尊などを安置する「内陣」を再現して作られている。国宝の中尊寺金色堂（岩手県平泉町）や、西本願寺（京都市下京区）などを参考にしている。

展示品の中で最も古いのは、江戸末期から明治初期に製作され、京都市内の問屋で見つかったとされる仏壇だ。職人らが住み込みで長期間かけて製作したと伝わる。内部の天井には色彩豊かな彫刻があり、緻密な絵柄が彫られた金具が至るところに使われている。

製作所の創業は1830年。展示品は、若林智幸社長（59）の曽祖父が昭和の戦前から収集していた品々。ミュージアムの設立は2013年で、若林社長は「どれも貴重な仏壇や仏具。公開しないのは宝の持ち腐れだと思った」と話す。

若林社長によると、京仏壇の起源は11世紀初頭とされる。製作には、彫刻や漆塗りから金箔押しや彩色まで、数多くの工程をそれぞれ専門の職人が分業して担う。職人の技術は、文化財修理にも生かされているという。展示室にあるパネルや資料などで京仏壇の製作過程を学ぶこともできる。

ビルの他のフロアへ行くと、売り物として展示された最新の仏壇が目に入った。ミュージアムの展示品と比べ、かなり小型で装飾も少ない。若林社長は「昔のように大きく華美な仏壇は、現代の家には合わないことも。需要に合わせて仏壇も変わってきた」と説明してくれた。

時代とともに仏壇は変わっても、職人の技は引き継がれてきた。若林社長は「見学して京都の伝統工芸や職人の技術を知ってほしい」と話した。

◎京仏壇ミュージアム 1830年創業の若林仏具製作所が運営する展示室。京仏壇は、経済産業相が指定する伝統的工芸品の一つで、11世紀初めごろ、仏師の定朝が京都・七条に職人を集めて製作を始めたことが起源との説がある。数多くの工程に専門の職人がおり、技術を結集して作ることから「京都の総合工芸」とも称される。見学は無料、事前予約が必要。

取材に応じる若林仏具製作所の若林智幸社長

若林仏具製作所が運営する「京仏壇ミュージアム」のコレクション＝京都市下京区