ゆきぽよ、フィリピンでの親戚“大集合ショット”を公開「顔立ち大好き過ぎます」「すご。仲間入りしたい」
タレントのゆきぽよこと木村有希（29）が20日、自身のインスタグラムを更新。フィリピンで親戚たちと撮影した集合写真を公開した。
【写真】「顔立ち大好き過ぎます」ゆきぽよが公開したフィリピンでの親戚“大集合ショット” ※5枚目
ゆきぽよはフィリピン国旗の絵文字を添え、ビキニ姿でプールを楽しむ様子を披露。続けて「フィリピンには親戚がいっぱい みーんなゆきの家族」とつづり、多くの親戚に囲まれたにぎやかな集合ショットをアップした。ゆきぽよは母親がフィリピンとスペインのハーフである。
さらに「フィリピンに帰ったらサンミゲルライトばかり飲んじゃう」と記し、現地での滞在を満喫している様子をうかがわせた。
この投稿には、「顔立ち大好き過ぎます」「すご。仲間入りしたい」「めちゃくちゃいい写真」「家族いっぱいいて羨ましい」といった声のほか、「水着姿めちゃかわいい」「神尻最高」など、ビキニ姿を称賛するコメントも多く寄せられている。
