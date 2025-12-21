「シャレコーベ・ミュージアム」に展示されている骸骨のフィギュア＝2025年10月、兵庫県尼崎市

兵庫県尼崎市にある「シャレコーベ・ミュージアム」は世界的にも珍しい、「骸骨」に特化した博物館だ。館内にところ狭しと並ぶのは、実物を含む作品コレクションなど約千点。怖いと思われがちだが、海外では身近な死の形として骸骨に親しむ文化もあり、館長の山本佳代さん（51）は「人間の最後の姿が骸骨。死を通して生きることを考えてほしい」と話す。（共同通信＝恒吉慧梧）

まず目を引くのが頭蓋骨の形をした建物の外観だ。窓を目、入り口周辺を口に見立てている。館内には髑髏（どくろ）をモチーフにした小物類や人形、頭蓋骨を加工したネパールの杯といった珍しい品も。胎児から成人までの頭蓋骨標本といった学術的資料も充実し、11月に訪れた50代男性は「エンターテインメントとアカデミックが混ざっていて楽しい」と目を輝かせた。

約8千点の収蔵品の大半は、脳神経外科医で関西医科大名誉教授でもあった山本さんの父・河本圭司さんのコレクションだ。

収集のきっかけは1986年に学会で訪れた米サンフランシスコの店で出会った作品。本物の頭蓋骨の目にガラス玉を埋め込み、全体を金属で装飾した逸品で、一目で心を奪われたという。

以来、骸骨のとりこになった河本さんは国内外の品々を20年以上かけて集め、自宅や大学研究室で保管。2011年にミュージアムを開館した。「これだけ集めたので誰かに発信したかったのでは」と山本さん。2019年に河本さんが75歳で亡くなり、館長を引き継いだ。

「楽しいが大変」。悩みの種は運営費不足だ。マニアックな展示ということもあり、閉館危機にも陥ったが、ファンの応援を受け「もう1年」とつないできた。今年1月に実施したクラウドファンディングでは約1カ月で約560万円を集め、インバウンド（訪日客）への対応などに充てることにしている。

「骸骨に対する国ごとの文化の違いを知ってもらえたら」。そう話す山本さんは、父が愛した品々の集計を進めている。

目指すのは「最多の頭蓋骨を所持する博物館」のギネス世界記録認定だ。

◎シャレコーベ・ミュージアム

3階建ての1階で骸骨をあしらった小物など、2階で人形やおもちゃ、3階で人間の骨格標本などを紹介する。展示に関するクイズにも挑戦でき、全問正解で合格証をもらえる。Tシャツなど骸骨グッズの購入も可能。日曜・祝日の午前10時〜午後5時に開館している。入館料は中学生以上が千円、小学生が500円。

「シャレコーベ・ミュージアム」に展示されている頭蓋骨をモチーフにした置物＝2025年10月、兵庫県尼崎市

頭蓋骨の形を模した「シャレコーベ・ミュージアム」の外観＝2025年10月、兵庫県尼崎市