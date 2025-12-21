近鉄、巨人、横浜（現ＤｅＮＡ）で活躍した左腕、阿波野秀幸氏が２０日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「今日は、あるパーティーで懐かしい人に会えました」と記し、２ショットを投稿した。「同い歳の神奈川県高校球児（Ｙ校の方が強かった）そしてプロ野球では同じ年に２人で新人王 １９９８年はベイスターズで共にプレー！！」と三つのヒントを出した阿波野氏は「荒井幸雄さんでーす」と答えを明かした。

阿波野氏は桜丘から亜大を経て１９８６年度ドラフト１位で近鉄に入団。荒井氏はＹ高こと横浜商から日本石油を経て８５年度ドラフト２位でヤクルト入団。ともに８７年にそれぞれセ・パで新人王に輝いた。

その後、阿波野氏が近鉄から巨人へ移籍した後に、荒井氏はヤクルトから近鉄へ移籍。それが９８年にともに横浜へ移籍してチームメートになった。

フォロワーからは「あ！近鉄では被ってなくてベイスターズで一緒なんですね！」「１９９８年のベイスターズ日本一の際には同じチームメートでしたね〜♪メッチャ懐かしく感じます！！」などとコメントが。「荒井幸雄さん懐かしいですね！！」「この２人が高校球児だった頃の神奈川は今と変わらず強かったですね〜」「なんて素敵なお写真 荒井さん！！変わらない優しい笑顔ですね」という声も寄せられた。