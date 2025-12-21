ÅÄÅèÍÛ»Ò»á¡¡¶¶²¼Å°»á¤ÎàÂè°ì°õ¾Ýá·ãÇò¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤½÷Àº¹ÊÌ¼çµÁ¼Ô¡×¡ÖÊ¸²½¤½¤Î¤â¤Î¤¬½÷Àº¹ÊÌ¡×
¡¡¸µ»²±¡µÄ°÷¤ÎÅÄÅèÍÛ»Ò»á¤¬¡¢£²£±ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñ£Î£Ð¡×¤Ë½Ð±é¡£¶¶²¼Å°»á¤ÎÀµÄ¾¤ÊàÂè°ì°õ¾Ýá¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ñ¥Í¥é¡¼¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¯¥¤¥º´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¡Ö»³¸ý¿¿Í³»á¤¬Áª¤Ö¼«Ê¬¤è¤êÆ¬¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¿Í¡×¤Î£±°Ì¡¢£²°Ì¤òÅö¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë£±£°¿Í¤Î¼±¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤¬ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÅÄÅè»á¤Ï£±°Ì¤ò¡Ö¶¶²¼Å°¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£ÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¶¶²¼¤µ¤ó¤ÏÂçºåÉÜÃÎ»ö¤À¤È¤«»ÔÄ¹¤È¤«¤ÎÌò³ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÃÎÅªÏÓÎÏ¤¬¶¯¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏÅö¤Î¶¶²¼»á¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£»³¸ý»á¤¬¡ÖË«¤á¤Þ¤·¤¿¤Í¤¨¡Á¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢ÅÄÅè»á¤Ï¡ÖË«¤á¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é£²£°¡Á£³£°Ç¯Á°¡¢¡Ê¶¶²¼»á¤È¡Ë°ì½ï¤Ë¤³¤ÎÈÖÁÈ½Ð¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤½÷Àº¹ÊÌ¼çµÁ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÅÄÅè»á¤Ï¡Ö½÷Àº¹ÊÌ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÃË¤Ï¥Ð¥«¤À¤è¡ª¡×¤ÈÄÉ·â¡£¶¶²¼»á¤¬¡ÖËÍ¤Ï½÷Àº¹ÊÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤·¤¿¡¦¤·¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÊ¸²½¤½¤Î¤â¤Î¤¬½÷Àº¹ÊÌ¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç½÷Àº¹ÊÌ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡ª¡¡¤½¤ì¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥Ð¥«¤Ï¥Ð¥«¤Ê¤Î¤è¡ª¡×¤È¤Ë¤Ù¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Çú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¿Ê¹ÔÌò¤Î¹õÌÚÀé¾½¥¢¥Ê¤¬¡Ö¸À¤¤²á¤®¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤ë¤È¡¢ÅÄÅè»á¤Ï¡Ö¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î¿ÍÊÑ¤ï¤ëÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¼ÂºÝ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤É¤ì¤°¤é¤¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÊÑ¤ï¤ì¤ëÎÏ¤¬Ç¯¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤Èà¥Õ¥©¥í¡¼á¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£