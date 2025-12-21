大人は「パーカー」こう着る！【GU】まるっと真似したい♡「カジュアルコーデ」

大人がカジュアルなパーカーを着るなら、ラフになりすぎないコーデに仕上げたいところ。上品さやクリーンな雰囲気をキープするのがポイントです。そこで今回は【GU（ジーユー）】パーカーを使った、大人に似合う「カジュアルコーデ」をご紹介します。おしゃれスタッフさんが提案する着こなしは、一気にあか抜けが狙えそう。

グレー × ブルーで清潔感たっぷりなレイヤードコーデ

【GU】「ヘビーウェイトスウェットショートパーカ」\2,990（税込）

グレーのパーカーにブルーのシャツを重ねた爽やかなコーデ。シャツの裾を少し覗かせることで程よい抜け感をプラスでき、きちんと感がプラスされてカジュアルすぎない絶妙バランスに。ナローシルエットのスウェットスカートをチョイスすることで、ラフなのに女性らしい着こなしが完成します。

コンパクトなサイズ感で品よく楽しむ

ジャストサイズで着こなすパーカーコーデは、女性らしい品のよさも演出できそう。視線も上に集まりやすいので、スタイルアップ効果にも期待できます。スウェットパンツもフレアシルエットを選ぶことで、脚をスラッと見せてくれそう。パーカーがショート丈なので「バランスがとりやすくてお気に入り」とスタッフのMegumiさんはコメントしています。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M