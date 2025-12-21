お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（花妃・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、挑戦するなら「フルマラソンを走る」と「ラーメンを10杯食べる」どちらがいいかを調査した。

「フルマラソンを走る」or「ラーメン10杯を食べる」（※生成AIで作成）

花妃は、「食べきれるかは置いておくなら、そりゃ、フルマラソンよりはラーメン10杯のほうがいい気もするけど。ホノルル（マラソン）とかはさ、時間制限がないやん。ずっと歩けると考えたら、じつはマラソンのほうが楽みたいな……」と悩んでいる様子。

そもそも、「フルマラソンの距離である42.195キロメートルがどのくらいなのか想像できない」と話す2人は、スタジオがある神戸ハーバーランドから42.195キロメートル離れた場所がどのあたりなのか、スタッフに調べてもらうことに。

神戸から梅田までの距離がおよそ32キロメートルと聞き、「（神戸から梅田まで）結構な時間電車乗るのに!?」と驚きを隠せない花妃。

とんずも、「うちの家は難波の近くやねんけど、難波の近くまで行って40キロぐらいってこと？ めっちゃ遠いやん」と、身近な状況に置き換えてその遠さを実感していた。

では、ラーメンのほうがいいのかという話になると、とんずは「豚骨ラーメンとかだと、腹いっぱいプラス胸焼け・胃もたれがくるから」とコメント。「10杯は厳しそうだが、ラーメンのほうがましか……」と最後まで悩んでいた。

アンケート結果では、118票の回答があり、挑戦するなら「フルマラソンを走る派」が42パーセント、「ラーメン10杯を食べる派」が58パーセントで、「ラーメン派」が多数となった。

アンケート結果（番組公式Xより）

フルマラソン派は「ラーメン10杯は食べられないから」という理由が多く、「ラーメン10杯は無理です。フルマラソンは、練習してから挑みます！ たぶんいけそうです」「ラーメンは胸焼けして無理〜」 などのコメントが寄せられた。

一方のラーメン派は「走るよりも食べるほうができそう」との意見が多く、以下のような声が集まった。

「ラーメン大好き。なんぼでも食べます」



「若いころに、交通費と宿泊代を浮かせるためにひと晩で45キロメートル歩いたことがありますが、足はなんとかなったものの、雨に打たれて風邪をひき寝込んだ思い出。対して、ラーメン10杯はごほうびでしかない」

「ラーメン派です。42.195キロメートルは体力的に無理なのは、自分自身が1番わかっています。天候に左右されなさそうで、大好きなラーメン10杯ならチャレンジしたいです」



「ラーメン10杯は、時間制限がなければいけそうな気がします！」

どちらがいいかを最後まで悩んでいたとんずは、ラーメン派が多かったのが意外に感じたようで「みんな走りたくないんですね」とひと言。

花妃も、「正味、難しさでいったらマラソンのほうがいける可能性もありますが。やっぱ（マラソンは）しんどそうすぎるからかな」と、ラーメン派が多い理由を推測していた。

はるかぜに告ぐ とんず（左）、花妃（右）

※ラジオ関西『Clip火曜日』より