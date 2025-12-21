º£¥ª¥ÕFA¤â¤¤¤Þ¤Àµî½¢·è¤Þ¤é¤ÌÃ¤¸ÊÎÃ²ð¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êì¹ñÆâ¤Ç¤Î³ÍÆÀÆ°ÀÅ¤òÊóÆ»¡Ö·à¾ì¤ÏÀÅ¤«¤ËËë¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Ç¯Ëö¤Þ¤Ç»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£FA¤ä¥È¥ì¡¼¥É¤Ê¤É¤Ç³èÈ¯²½¤¹¤ëÆüËÜµå³¦¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Àµî½¢¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤ë¡£¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿³ÚÅ·¤ÎÃ¤¸ÊÎÃ²ð¤â¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤À¡£
¡¡¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£ºòÇ¯¤Ë¼«¿È½é¤ÎÂÇ·â¥¿¥¤¥È¥ë¡ÊºÇÂ¿°ÂÂÇ¡Ë¤â³ÍÆÀ¤·¤¿28ºÐ¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï114»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.240¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢32ÂÇÅÀ¤ÈÀ®ÀÓ¤¬ÄãÌÂ¡£Æó·³¤Ç¤ÎÄ´À°¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¹¥ÉÔÄ´¤Î·ã¤·¤¤°ìÇ¯¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢·ø¼é¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡£¤È¤¯¤Ë¶¯¸ª¤òÍø¤·¤¿³Î¼Â¤Ê¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤Ï¸«¤»¾ì¤âºî¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍ×Ë¾¤·¤Ê¤¬¤é³ÚÅ·Â¦¤«¤éÍÆÇ§¤µ¤ì¤º¡£¤½¤Î¸å¤Ë¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÌ¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤ëµåÃÄ¤Ï½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¹ñÆâ¤ÎNPBµåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤ËÆó¤ÎÂ¤òÆ§¤àÃæ¤Ç¡¢°ÛÃ¼¤ÊÃ¤Ì¦¤ÎÂ¸ºß¤Ï³¤¤ò±Û¤¨¤ÆÏÃÂê¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊ£¿ô¤ÎµåÃÄ¤¬ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ã¤Ì¦¤ÎÂæÏÑÄ©Àï¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¹¤Ã¤ÑÈ´¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¼«Í³»þÊó¡Ù¤À¡£
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Ç¹ñÆâFA¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ã¤Ì¦¤¬³¤¤òÅÏ¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢³ÚÅ·¤ò¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÃ¤Ì¦¤Ë¶á¤¤´Ø·¸¼Ô¡×¤Î¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖËÜ¿Í¤Ï¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤âÂÇ·â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Åêµå¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¡£¤½¤Î¾å¤ÇÊ£¿ô¤ÎCPBL¡ÊÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡ËµåÃÄ¤¬¡¢¡Ö¡ÊÃ¤Ì¦¤Î¡Ë¸½¾õ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò¼è¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡²ÄÇ½À¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯¾®¤µ¤¤¤È¸«¤ë¤Î¤¬ÂÅÅö¤À¤í¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡Ö¸½»þÅÀ¤ÇCPBL¤ÎµåÃÄÂ¦¤ÏÍÍ»Ò¸«¤·¤«¤Ç¤¤º¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤»¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÂæÏÑ¤Ë¤ª¤±¤ëÃ¤Ì¦·à¾ì¤ÏÀÅ¤«¤ËËë¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£²ÄÇ½À¤Ï¼Î¤Æ¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Áö¹¶¼é3Çï»Ò¤¬Â·¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¤Î¹ÔÊý¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¹ñÆâ³°¤Ç´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ëÃ¤Ì¦¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
